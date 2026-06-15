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भाई प्रिंस यादव को मुखाग्नि देंगे रौशन आनंद! पैतृक गांव धमसैना में होगा अंतिम संस्कार, नेपाल में हुई थी मौत

ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का शव सहरसा पहुंच गया है. उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है. लोग इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं.

Written ByVISHAL KUMAR Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 15, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:16 PM IST
भाई प्रिंस यादव को मुखाग्नि देंगे रौशन आनंद! पैतृक गांव धमसैना में होगा अंतिम संस्कार, नेपाल में हुई थी मौत
Image Credit: भाई प्रिंस यादव को मुखाग्नि देंगे रौशन आनंद!

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VISHAL KUMAR

VISHAL KUMAR

Z media में 9 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार से जुड़ी खबरों पर प्रमुखता से नजर. विशेष रिपोर्टिंग के लिए कई बार स्थानीय स्तर पर हो चुके हैं सम्मानित.

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