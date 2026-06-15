डिप्रेशन में आकर चला गया नेपाल

देर शाम से ही लगातार लोगों की भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रही है. स्थानीय जन प्रतिनिधि से लेकर समाज और गांव के लोग उनके घर पहुंच सांत्वना दे रहे हैं. इस बीच प्रिंस यादव की मौत हर किसी के लिए रहस्य बनी हुई है. लोग सरकार से इस घटना की उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि प्रिंस बहुत ही अच्छा लड़का था, जब उसपर मुकदमा दर्ज हुआ तो फिर वो डिप्रेशन में आकर नेपाल चला गया.