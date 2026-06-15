राज्य चुनें
Prince Yadav: ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई, प्रिंस यादव की कल (रविवार, 15 जून, 2026) नेपाल के विराटनगर के एक होटल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई. इस घटना के बाद नेपाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और शव परिवार को सौंप दिया. देर रात प्रिंस यादव का शव सहरसा के धमसैना स्थित उनके पैतृक घर पहुंचा. शव के पहुंचते ही पूरे गांव में मातम छा गया.
डिप्रेशन में आकर चला गया नेपाल
देर शाम से ही लगातार लोगों की भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रही है. स्थानीय जन प्रतिनिधि से लेकर समाज और गांव के लोग उनके घर पहुंच सांत्वना दे रहे हैं. इस बीच प्रिंस यादव की मौत हर किसी के लिए रहस्य बनी हुई है. लोग सरकार से इस घटना की उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि प्रिंस बहुत ही अच्छा लड़का था, जब उसपर मुकदमा दर्ज हुआ तो फिर वो डिप्रेशन में आकर नेपाल चला गया.
आखिर प्रिंस यादव की मौत कैसे हुई?
घटना के वक्त उसके साथ पांच लोग मौजूद थे, आखिर ऐसा क्या हुआ जो प्रिंस यादव की मौत हो गई. लोगों ने सरकार से मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए. आपको बता दें कि रौशन आनंद को आज जमानत मिल गई है, जिसके बाद आज वो देर शाम तक अपने पैतृक घर पहुंचेंगे तब जाकर देर शाम तक उनके भाई प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार होगा.
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!