/सहरसा: पिता चलाते हैं किराना दुकान, तीनों बच्चों ने क्रैक कर लिया नीट, कामयाबी से इलाके में उत्सव का माहौल

पूरे परिवार में खुशी का माहौल

तीनों भाई बहनों की सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. दरअसल, तुलसियाही गांव में किराना का व्यवसाय करने वाले रोहित कुमार और पूनम देवी के पुत्र रजनीश कुमार ने नीट की परीक्षा में 3122 रैंक, पुत्री साक्षी कुमारी 9762 रैंक और पुत्र प्रह्लाद कुमार ने 26751 रैंक लाकर सफलता पाई है. तीन भाई बहनों ने सेल्फ स्टडी के साथ-साथ सहरसा में ही एक निजी कोचिंग में पढ़कर नीट की परीक्षा की तैयारी की थी.