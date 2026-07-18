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सहरसा: पिता चलाते हैं किराना दुकान, तीनों बच्चों ने क्रैक कर लिया नीट, कामयाबी से इलाके में उत्सव का माहौल

NEET UG Result 2026: कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती. अपने इसी प्रतिभा के बल पर सहरसा के छोटे से गांव तुलसियाही की रहने वाले एक ही परिवार के तीन सगे भाई बहनों ने एक साथ नीट की परीक्षा में सफलता हासिल किया है.

Written ByVISHAL KUMAR Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 18, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:13 PM IST
सहरसा: पिता चलाते हैं किराना दुकान, तीनों बच्चों ने क्रैक कर लिया नीट, कामयाबी से इलाके में उत्सव का माहौल
Image Credit: सहरसा: पिता चलाते हैं किराना दुकान, तीनों बच्चों ने क्रैक कर लिया नीट (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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VISHAL KUMAR

VISHAL KUMAR

Z media में 9 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार से जुड़ी खबरों पर प्रमुखता से नजर. विशेष रिपोर्टिंग के लिए कई बार स्थानीय स्तर पर हो चुके हैं सम्मानित.

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