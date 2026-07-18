/सहरसा: पिता चलाते हैं किराना दुकान, तीनों बच्चों ने क्रैक कर लिया नीट, कामयाबी से इलाके में उत्सव का माहौल

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यह कहावत बिल्कुल सच है कि सच्ची प्रतिभा सुविधाओं की मोहताज नहीं होती. अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो वह हर मुकाम हासिल कर ही लेता है. अपने इसी प्रतिभा के बल पर सहरसा के छोटे से गांव तुलसियाही की रहने वाले एक ही परिवार के तीन सगे भाई बहनों ने एक साथ नीट की परीक्षा (NEET UG Result 2026) में सफलता पाकर अपने गांव ही नहीं बल्कि पूरे समाज का मान बढ़ाया है.
पूरे परिवार में खुशी का माहौल
तीनों भाई बहनों की सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. दरअसल, तुलसियाही गांव में किराना का व्यवसाय करने वाले रोहित कुमार और पूनम देवी के पुत्र रजनीश कुमार ने नीट की परीक्षा में 3122 रैंक, पुत्री साक्षी कुमारी 9762 रैंक और पुत्र प्रह्लाद कुमार ने 26751 रैंक लाकर सफलता पाई है. तीन भाई बहनों ने सेल्फ स्टडी के साथ-साथ सहरसा में ही एक निजी कोचिंग में पढ़कर नीट की परीक्षा की तैयारी की थी.
काबिलीयत के बल पर मिली सफलता
तीनों ने अपने मेहनत और काबिलीयत के बल पर यह सफलता हासिल की है. बच्चों की सफलता पर उनके माता-पिता खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. सफलता पाने वाले भाई बहनों का कहना है कि मेहनत और लगन से तैयारी करने पर कोई भी कॉम्पिटिशन में सफलता पाई जा सकती है. इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर जाकर और ज्यादा रुपये खर्च कर इसकी तैयारी करें.
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