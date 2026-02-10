Saharsa News: सहरसा में नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 126 लीटर कफ सिरप के साथ दो गिरफ्तार

Saharsa News: सहरसा में पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. दरअसल, पुलिस की टीम ने बैजनाथपुर थाना क्षेत्र से एक बलेनो गाड़ी से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कोरेक्स के साथ दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से 1260 बोतल कोडीन युक्त कफ शिरफ जप्त किया है, जिसकी कुल मात्रा 126 लीटर है, जबकि जब्त किए गए कोडीन युक्त कफ शिरफ की अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपये आंकी गई है.

गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग

इस सम्बंध में साइबर डीएसपी अजीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग पटना से बलेनो गाड़ी से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ शिरफ की खेप लेकर सहरसा आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम ने बैजनाथपुर चौक के पास वाहन चेकिंग शुरू की. इसी दौरान बलेनो गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई तो गाड़ी से 1260 बोतल कफ शिरफ के बरामद किया गया, जबकि मौके से दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा

गिरफ्त में आए तस्करों के नाम सौरभ कुमार और संदीप कुमार है, जो मधेपुरा जिले के सिंघेश्वर थाना के सुखासन गांव के रहने वाले हैं. फिलहाल पुलिस ने दोनों तस्करों पर मामला दर्ज करते कर उन्हें न्याययिक हिरासत में भेज दिया है.

रिपोर्ट: विशाल कुमार

