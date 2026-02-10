Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3104377
Zee Bihar JharkhandBH Saharsa

Saharsa News: सहरसा में नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 126 लीटर कफ सिरप के साथ दो गिरफ्तार

Saharsa News: सहरसा में पुलिस ने बैजनाथपुर थाना क्षेत्र से एक बलेनो गाड़ी से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कोरेक्स के साथ दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दोनों तस्करों पर मामला दर्ज कर लिया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 10, 2026, 11:59 AM IST

Trending Photos

Saharsa News: सहरसा में नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 126 लीटर कफ सिरप के साथ दो गिरफ्तार
Saharsa News: सहरसा में नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 126 लीटर कफ सिरप के साथ दो गिरफ्तार

Saharsa News: सहरसा में पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. दरअसल, पुलिस की टीम ने बैजनाथपुर थाना क्षेत्र से एक बलेनो गाड़ी से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कोरेक्स के साथ दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से 1260 बोतल कोडीन युक्त कफ शिरफ जप्त किया है, जिसकी कुल मात्रा 126 लीटर है, जबकि जब्त किए गए कोडीन युक्त कफ शिरफ की अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपये आंकी गई है. 

गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग
इस सम्बंध में साइबर डीएसपी अजीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग पटना से बलेनो गाड़ी से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ शिरफ की खेप लेकर सहरसा आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम ने बैजनाथपुर चौक के पास वाहन चेकिंग शुरू की. इसी दौरान बलेनो गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई तो गाड़ी से 1260 बोतल कफ शिरफ के बरामद किया गया, जबकि मौके से दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया.

यह भी पढ़ें: दो अलग-अलग जगहों पर 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं छात्र पर जानलेवा हमला!

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा
गिरफ्त में आए तस्करों के नाम सौरभ कुमार और संदीप कुमार है, जो मधेपुरा जिले के सिंघेश्वर थाना के सुखासन गांव के रहने वाले हैं. फिलहाल पुलिस ने दोनों तस्करों पर मामला दर्ज करते कर उन्हें न्याययिक हिरासत में भेज दिया है.

रिपोर्ट: विशाल कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Saharsa newsCough Syrup

Trending news

Nawada News
नवादाः दवा रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने कई नामी ब्रांड्स की नकली दवाइयां का पकड़ा
Shyam Rajak JDU
राबड़ी-नीतीश की नोंकझोंक मामले में JDU विधायक श्याम रजक का बड़ा बयान, कह दी ये बात
folic acid medicine
लातेहार: स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, झाड़ियों में मिलीं एक्सपायरी दवाइयां
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा मामले में सदन में आज भी विपक्ष का जोरदार हंगामा, विपक्ष लगातार कर रहा ना
Jharkhand Nagar Nikay Chunav
रांची नगर निगम चुनाव को लेकर पुलिस की पैनी नजर, जेल से छूटे 325 अपराधी रडार पर
Ranchi News
रांची में किन्नर से छेड़छाड़-मारपीट, पुलिसवालों ने 9 राउंड फायरिंग करके एक को धरा
Patna city news
पटना सिटी में कबाड़ की दुकान से उठी लपटों ने 'चंद्रमणि उत्सव पैलेस' को किया राख
Nawada News
दो अलग-अलग जगहों पर 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं छात्र पर जानलेवा हमला!
Ranchi News
'मिलने के लिए बुलाया और...' रांची में अवैध संबंध के शक में जो हुआ, रूह कांप जाएगी!
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: विधानसभा विपक्ष का हंगामा जारी, सीएम नीतीश कुमार भी सदन में मौजूद