सहरसा हॉस्टल से गायब 3 बच्चे खगड़िया से बरामद; बोले- 'डायरेक्टर मारते-पीटते थे और ठीक से खाना भी नहीं देते थे, इसलिए भागे'

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Saharsa News: पुलिस ने आखिरकार उन तीन बच्चों को ढूंढ निकाला है जो सहरसा के काशनगर पुलिस स्टेशन इलाके में स्थित एक प्राइवेट स्कूल, 'करियर केयर रेजिडेंशियल स्कूल' से गायब हो गए थे. पुलिस ने इन तीनों बच्चों को खगड़िया जिले के मानसी रेलवे स्टेशन से बरामद किया. बच्चों के मिलने के बाद पुलिस और उनके परिवारों ने राहत की सांस ली.
घटना से इलाके में मच गया था हड़कंप
गौरतलब है कि ये बच्चे 4 जून को स्कूल से गायब हो गए थे, और इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया था. ये सभी बच्चे तीसरी कक्षा में पढ़ते थे. इस घटना के बाद बच्चे के परिजनों और स्कूल प्रशासन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार इन बच्चों को ढूंढने में लगी थी. बरामद हुए बच्चों ने पुलिस को बताया कि जिस निजी स्कूल और हॉस्टल में यह बच्चे पढ़ते थे, वहां ठीक से खाना नहीं दिया जाता था और बच्चों को स्कूल के डायरेक्टर द्वारा मारा पीटा जाता था.
बच्चों ने स्कूल से भागने का बनाया प्लान
साथ ही, स्कूल में ठीक ढंग से नहीं रखा जाता था, जिसके बाद तीनों बच्चों ने स्कूल से भगाने का प्लान बनाया. इधर इस मामले में सिमरी बख्तियारपुर एसडीपीओ का कहना है कि बच्चों की शिकायत पर शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर मामले की जांच के लिए कहा गया है. साथ ही, पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.
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