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सहरसा हॉस्टल से गायब 3 बच्चे खगड़िया से बरामद; बोले- 'डायरेक्टर मारते-पीटते थे और ठीक से खाना भी नहीं देते थे, इसलिए भागे'

सहरसा के कैरियर केयर अवासीय विद्यालय से गायब 3 बच्चे खगड़िया के मानसी रेलवे स्टेशन से बरामद किए गए हैं. बच्चों ने पुलिस को बताया कि जिस निजी स्कूल और हॉस्टल में यह बच्चे पढ़ते थे, वहां ठीक से खाना नहीं दिया जाता था और मारा-पीटा भी जाता था.

Written ByVISHAL KUMAR Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 07, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:22 PM IST
सहरसा हॉस्टल से गायब 3 बच्चे खगड़िया से बरामद; बोले- 'डायरेक्टर मारते-पीटते थे और ठीक से खाना भी नहीं देते थे, इसलिए भागे'
Image Credit: सहरसा हॉस्टल से गायब 3 बच्चे खगड़िया से बरामद

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VISHAL KUMAR

VISHAL KUMAR

Z media में 9 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार से जुड़ी खबरों पर प्रमुखता से नजर. विशेष रिपोर्टिंग के लिए कई बार स्थानीय स्तर पर हो चुके हैं सम्मानित.

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