सहरसा हॉस्टल से गायब 3 बच्चे खगड़िया से बरामद; बोले- 'डायरेक्टर मारते-पीटते थे और ठीक से खाना भी नहीं देते थे, इसलिए भागे'

घटना से इलाके में मच गया था हड़कंप

गौरतलब है कि ये बच्चे 4 जून को स्कूल से गायब हो गए थे, और इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया था. ये सभी बच्चे तीसरी कक्षा में पढ़ते थे. इस घटना के बाद बच्चे के परिजनों और स्कूल प्रशासन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार इन बच्चों को ढूंढने में लगी थी. बरामद हुए बच्चों ने पुलिस को बताया कि जिस निजी स्कूल और हॉस्टल में यह बच्चे पढ़ते थे, वहां ठीक से खाना नहीं दिया जाता था और बच्चों को स्कूल के डायरेक्टर द्वारा मारा पीटा जाता था.