Saharsa News: सहरसा में बेखौफ अपराधियों ने शिक्षक को गोली मारकर किया घायल, पुलिस जांच में जुटी
Saharsa News: सहरसा में बेखौफ अपराधियों ने शिक्षक को गोली मारकर किया घायल, पुलिस जांच में जुटी

Teacher Shot In Saharsa: सहरसा के बैजनाथपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक शिक्षक को लूटपाट के प्रयास के दौरान गोली मार दी. विरोध करने पर अपराधियों ने उनके हाथ और पैर में गोली मारी और मौके से फरार हो गए. घायल शिक्षक मधेपुरा जिले के निवासी हैं और इलाज के लिए निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 10, 2025, 04:57 PM IST

Saharsa Crime News: सहरसा जिले के बैजनाथपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने दिनदहाड़े एक शिक्षक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. यह घटना उस समय हुई जब शिक्षक अपनी बाइक से अपने रिश्तेदारों से मिलने बैजनाथपुर आ रहे थे. रास्ते में गंभरिया रेलवे क्रॉसिंग के पास अज्ञात अपराधियों ने उन्हें रोक लिया और लूटपाट की कोशिश करने लगे.

छिनतई का विरोध करने पर अपराधियों ने शिक्षक पर गोलियां चला दीं. गोली शिक्षक के हाथ और पैर में लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े. घायल शिक्षक की पहचान मधेपुरा जिले के घैलाढ़ थाना क्षेत्र के निवासी विनोद कुमार मंडल के रूप में हुई है. गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत नजदीकी निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी शुरू कर दी. पुलिस का कहना है कि अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि अपराधियों ने लूटपाट के दौरान शिक्षक को गोली मारी. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और अपराधियों को जल्द पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं. घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी एकत्र की जा रही है, ताकि आरोपियों का पता लगाया जा सके.

इनपुट- विशाल कुमार

ये भी पढ़ें- CM Nitish के बेटे Nishant राजनीति में आएं, पार्टी करेगी स्वागत: मंत्री संतोष सुमन

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

