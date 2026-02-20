Advertisement
Saharsa News: क्या पिता की वकालत ने ले ली 13 साल के अंकित की जान? दो दिन पहले मारी गई थी गोली, अब मौत

Saharsa News: सहरसा में सातवीं कक्षा के छात्र को अपराधियों ने दो दिन पहले गोली मार दी थी. वही अब इलाज के दौरान अंकित ने दम तोड़ दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, अंकित के पिता वकील है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 20, 2026, 03:05 PM IST

Saharsa News: सहरसा में अपराधियों की गोली का शिकार हुए सातवीं कक्षा के छात्र अंकित आनन्द ने आज दम तोड़ दिया. दो दिन पहले पूर्व सदर थाना क्षेत्र के सिमराहा के समीप बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े 13 वर्षीय छात्र अंकित आनंद के सिर में गोली मार दी थी. अपराधियों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब छात्र अंकित अपने निजी स्कूल से पढ़कर साइकिल से अपने घर वापस लौट रहा था. 

वकिल है अंकित के पिता
घटना के बाद पीड़ित छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है. जिसके बाद परिजनों ने आज नम आंखों से उसका अंतिम संस्कार किया. बता दें कि अंकित के पिता वकिल है. इधर इस घटना के बाद छात्र अंकित के पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी फिर भी अपराधियों ने एक 13 साल के बच्चे की दिनदहाड़े निर्मम हत्या कर दी.

जांच में जुटी पुलिस
परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि जो कोई भी हत्यारे इस घटना में शामिल हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले. उधर घटना के बाद से ही पुलिस अपराधियों के तलाश में जुटी हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. साथ ही, पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और घटना का खुलासा किया जाएगा.

रिपोर्ट: विशाल कुमार

