Zee Bihar JharkhandBH Saharsa

सहरसा में विकास का 'खटिया' मार्च: सड़क नहीं होने से अस्पताल के बजाय मौत से लड़ी गर्भवती, शर्मसार हुई सरकार

Saharsa News: सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड के नौला लालपुर वार्ड नंबर–7 में सड़क और परिवहन की कमी ने एक गर्भवती महिला की जिंदगी को खतरे में डाल दिया. प्रसव पीड़ा से कराहती महिला को ग्रामीणों ने खटिया पर लिटाकर 3 किलोमीटर तक पैदल ले जाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया, जहां एंबुलेंस की व्यवस्था हुई. यह घटना ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की बदहाल स्थिति को उजागर करती है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 27, 2026, 03:10 PM IST

Trending Photos

सिस्टम शर्मसार! सहरसा में 'डिजिटल इंडिया' की खुली पोल, सड़क के अभाव में खटिया पर ढोई गई गर्भवती महिला
Saharsa News: एक तरफ जहां सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाने और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड क्षेत्र से आई यह तस्वीर उन तमाम दावों की हकीकत बयां कर रही है. नवहट्टा प्रखंड के नौला लालपुर वार्ड नंबर–7 की यह घटना किसी एक परिवार की मजबूरी नहीं, बल्कि पूरे गांव की पीड़ा को उजागर करती है. यहां सड़क और वाहनों के आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण प्रसव पीड़ा से कराह रही एक गर्भवती महिला को ग्रामीणों ने खटिया पर लिटाकर अस्पताल ले जाने का मजबूर होना पड़ा.  इस अमानवीय हालात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर संवेदनशील व्यक्ति हैरान और आहत है.

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग कंधों पर खटिया उठाकर गर्भवती महिला को ले जा रहे हैं, जबकि महिला तेज दर्द से कराह रही है. जानकारी के अनुसार, पीड़िता की पहचान आजल कुमारी के रूप में हुई है, जिनकी तबीयत देर रात अचानक बिगड़ गई थी. गांव तक सड़क नहीं होने के कारण एंबुलेंस अंदर नहीं आ सकी, जिसके चलते परिजनों और ग्रामीणों ने महिला को खटिया पर लिटाकर करीब तीन किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया.

ये भी पढ़ें: सहरसा में भारी बवाल: जमीन खाली कराने पहुंचे प्रशासन पर ग्रामीणों का टूटा कहर

मुख्य सड़क पर पहुंचने के बाद किसी तरह एंबुलेंस की व्यवस्था हुई और गर्भवती महिला को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज कराया गया. मरीज के परिचितों ने बताया कि यदि रास्ता और परिवहन की सुविधा होती तो इस तरह जान जोखिम में डालकर महिला को ले जाने की नौबत नहीं आती. इस दौरान महिला की हालत काफी नाजुक बनी रही.

ग्रामीणों का कहना है कि नौला लालपुर वार्ड नंबर–7 में सैकड़ों घर बसे हैं, लेकिन वर्षों से सड़क का अभाव है. इस समस्या को लेकर कई बार सीओ और बीडीओ से शिकायत की गई, मगर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार के विकास के दावे कागजों तक सीमित हैं और जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. यह घटना एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की बदहाल स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

रिपोर्ट: विशाल कुमार

Saharsa news

Trending news

