Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3137076
Zee Bihar JharkhandBH Saharsa

Saharsa News: पति-पत्नी में हो गया झगड़ा, हसबैंड ने वाइफ को मार डाला, खुद लगा लिया फंदा, 3 मासूमों के सिर से उठा मां-बाप का साया

Bihar News: बिहार के सहरसा जिले के बनगांव थाना क्षेत्र में एक पति-पत्नी ने विवाद के बाद डबल मर्डर कर आत्महत्या कर ली. रमन कुमार खां ने पहले पत्नी सोनी देवी की हत्या की और फिर खुद फंदे से लटककर जान दे दी. घटना के बाद पुलिस जांच जुट गई है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 11, 2026, 02:55 PM IST

Trending Photos

Saharsa News: पति-पत्नी में हो गया झगड़ा, हसबैंड ने वाइफ को मार डाला, खुद लगा लिया फंदा, 3 मासूमों के सिर से उठा मां-बाप का साया
Saharsa News: पति-पत्नी में हो गया झगड़ा, हसबैंड ने वाइफ को मार डाला, खुद लगा लिया फंदा, 3 मासूमों के सिर से उठा मां-बाप का साया

Bihar News: बिहार के सहरसा जिले के बनगांव थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 में एक भयानक घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है. यहां एक साथ डबल मर्डर की घटना सामने आई, जिसमें 40 वर्षीय रमन कुमार खां और 36 वर्षीय सोनी देवी, जो पति-पत्नी थे, अपनी जान से हाथ धो बैठे. घटना की जानकारी स्थानीय लोगों और पुलिस को मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रमन कुमार खां ने अपने घर लौटते समय होली की छुट्टी के दौरान पत्नी से हुए विवाद के बाद यह खौफनाक कदम उठाया. शव एक ही कमरे से बरामद हुए, जिससे घटना की भयावहता और बढ़ गई.

घटना का कारण और प्रारंभिक जानकारी
सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हो रहा है कि पति-पत्नी के बीच किसी निजी विवाद को लेकर यह घटना हुई. रमन कुमार खां ने पहले अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला और फिर खुद फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली. दोनों के बीच लंबे समय से दिल्ली में अलग रहने के कारण मनमुटाव और तनाव की स्थिति बनी हुई थी.

ये भी पढ़ें: मोतिहारी के टेरिटरी मैनेजर की छाती में फंसी मौत, जवाब नहीं दे रहे डॉक्टर

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार और सामाजिक प्रतिक्रिया
इस घटना के बाद मृतक दंपत्ति के परिवार में मातम का माहौल है. रमन कुमार खां और सोनी देवी के तीन बच्चे हैं, दो बेटियां और एक बेटा. पूरे परिवार और पड़ोस में शोक की लहर दौड़ गई है. घटना के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मिलकर पूरे इलाके में स्थिति को संभालने में जुट गए हैं.

पुलिस की कार्रवाई और जांच
घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ आलोक कुमार पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी है और फॉरेंसिक टीम (FSL) को भी बुलाया गया है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है. पुलिस हर बिंदु पर तफ्तीश कर रही है और शुरुआती संकेत यही मिल रहे हैं कि यह घटना पारिवारिक विवाद की वजह से हुई.

रिपोर्ट: विशाल कुमार

 

TAGS

Bihar News

Trending news

Bihar News
पति-पत्नी में हो गया झगड़ा, हसबैंड ने वाइफ को मार डाला, खुद लगा लिया फंदा
patna news
वरिष्ठ अधिवक्ता जी के अग्रवाल के वकालत में 50 वर्ष पूरे: भव्य सम्मान समारोह आयोजित
Ranchi News
रांची एमिटी यूनिवर्सिटी में 'एम्फोडिया' का आयोजन, छात्रों ने दिखाई अपनी प्रतिभा
Bagaha News
वाल्मीकिनगर एयरपोर्ट के विस्तार का रास्ता साफ, बनेंगे आधुनिक टर्मिनल और ATC टावर
Surendra Prasad Kushwaha
राज्यसभा चुनाव 2026: कांग्रेस विधायक से मिले NDA नेता, महागठबंधन की धड़कनें बढ़ीं!
Ravi shankar prasad
'अविश्वास प्रस्ताव किसी के ईगो को संतुष्ट करने का टूल नहीं', सदन में बोले BJP सांसद
LPG Gas Cylinder Crisis
गैस सिलेंडर के लिए हाहाकारः इन जिलों में एजेंसियों के आगे लंबी कतारें, लोग नाराज
nishant kumar
एक ही विचारधारा के 2 युवराज, दोनों के राजनीतिक-व्यक्तिगत जीवन के अंतर को समझिए
Jharkhand news
Jharkhand News: दो गुटों में हिंसक झड़प के बाद फूंकी कार, सेक्टर 8 बना रणक्षेत्र
patna news
मिडिल ईस्ट की जंग और पटना में रसोई तंग!: गैस किल्लत से हाहाकार