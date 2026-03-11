Saharsa News: पति-पत्नी में हो गया झगड़ा, हसबैंड ने वाइफ को मार डाला, खुद लगा लिया फंदा, 3 मासूमों के सिर से उठा मां-बाप का साया

Bihar News: बिहार के सहरसा जिले के बनगांव थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 में एक भयानक घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है. यहां एक साथ डबल मर्डर की घटना सामने आई, जिसमें 40 वर्षीय रमन कुमार खां और 36 वर्षीय सोनी देवी, जो पति-पत्नी थे, अपनी जान से हाथ धो बैठे. घटना की जानकारी स्थानीय लोगों और पुलिस को मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रमन कुमार खां ने अपने घर लौटते समय होली की छुट्टी के दौरान पत्नी से हुए विवाद के बाद यह खौफनाक कदम उठाया. शव एक ही कमरे से बरामद हुए, जिससे घटना की भयावहता और बढ़ गई.

घटना का कारण और प्रारंभिक जानकारी

सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हो रहा है कि पति-पत्नी के बीच किसी निजी विवाद को लेकर यह घटना हुई. रमन कुमार खां ने पहले अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला और फिर खुद फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली. दोनों के बीच लंबे समय से दिल्ली में अलग रहने के कारण मनमुटाव और तनाव की स्थिति बनी हुई थी.

परिवार और सामाजिक प्रतिक्रिया

इस घटना के बाद मृतक दंपत्ति के परिवार में मातम का माहौल है. रमन कुमार खां और सोनी देवी के तीन बच्चे हैं, दो बेटियां और एक बेटा. पूरे परिवार और पड़ोस में शोक की लहर दौड़ गई है. घटना के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मिलकर पूरे इलाके में स्थिति को संभालने में जुट गए हैं.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ आलोक कुमार पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी है और फॉरेंसिक टीम (FSL) को भी बुलाया गया है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है. पुलिस हर बिंदु पर तफ्तीश कर रही है और शुरुआती संकेत यही मिल रहे हैं कि यह घटना पारिवारिक विवाद की वजह से हुई.

रिपोर्ट: विशाल कुमार