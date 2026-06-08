सुरक्षा इंतजामों पर खड़े हुए सवाल

इस बीच, मृतक युवक के गांव के मुखिया मुकेश झा ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि इस रोज चलने वाली ट्रेन में आम तौर पर भीड़ रहती है, लेकिन रेलवे पुलिस किसी घटना के होने के बाद ही स्टेशन पहुंचती है. घटना की जानकारी मिलने पर रेलवे पुलिस ने शव को अपने कब्ज़े में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. रेलवे पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया कि सीट को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया था और झगड़ा छुड़ाने के लिए बीच-बचाव करने वाले एक व्यक्ति की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई. झगड़े में शामिल दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच चल रही है.