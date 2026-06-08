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Jansewa Express: सहरसा रेलवे जंक्शन पर अमृतसर जाने वाली जनसेवा एक्सप्रेस में सीटों को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई. इस झड़प के दौरान, बीच-बचाव करने की कोशिश करने पर एक गुट के लोगों ने 30 वर्षीय व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी. यह घटना कल देर शाम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हुई. मृतक की पहचान मो. अनीश के रूप में हुई है, जो वार्ड नंबर 24, पटुवाहा भेढ़धारी (सदर थाना क्षेत्र) का रहने वाला था और ऑटो-रिक्शा चालक का काम करता था. इस घटना के बाद रेलवे जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.
सीट को लेकर हुआ था विवाद
मिली जानकारी के अनुसार, जब पूर्णिया से अमृतसर जाने वाली जनसेवा एक्सप्रेस सहरसा पहुंची, तो मृतक के दोस्त मो. निजाम अपनी सास को उनकी सीट पर बिठाने के लिए ट्रेन में चढ़े. कुछ यात्रियों के सीट खाली करने के लिए कहने पर विवाद शुरू हो गया, जो बाद में मारपीट में बदल गया. मो. निजाम ने बताया कि 10-12 लोगों के एक ग्रुप ने उन पर हमला किया. जब उनके साथी मो. अनीश ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उस ग्रुप ने उन्हें बुरी तरह लात-घूंसों से पीटा और बार-बार उनका सिर ट्रेन के डिब्बे से टकराया, जिससे वे बेहोश हो गए. मो. अनीश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
सुरक्षा इंतजामों पर खड़े हुए सवाल
इस बीच, मृतक युवक के गांव के मुखिया मुकेश झा ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि इस रोज चलने वाली ट्रेन में आम तौर पर भीड़ रहती है, लेकिन रेलवे पुलिस किसी घटना के होने के बाद ही स्टेशन पहुंचती है. घटना की जानकारी मिलने पर रेलवे पुलिस ने शव को अपने कब्ज़े में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. रेलवे पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया कि सीट को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया था और झगड़ा छुड़ाने के लिए बीच-बचाव करने वाले एक व्यक्ति की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई. झगड़े में शामिल दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच चल रही है.
रिपोर्ट: विशाल कुमार, सहरसा