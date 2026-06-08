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सहरसा जंक्शन पर खूनी खेल: जनसेवा एक्सप्रेस में सीट के विवाद में ऑटो चालक मो. अनीश की पीट-पीटकर हत्या, दोस्त को बचाने गया था

Jansewa Express Hungama: जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन में सीट को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया. इस दौरान हुई हाथापाई में अपने साथी को बचाने आए एक व्यक्ति की दूसरे गुट के लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 08, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:57 PM IST
सहरसा जंक्शन पर खूनी खेल: जनसेवा एक्सप्रेस में सीट के विवाद में ऑटो चालक मो. अनीश की पीट-पीटकर हत्या, दोस्त को बचाने गया था
Image Credit: सहरसा जंक्शन पर खूनी खेल

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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