सहरसा की मुख्य सड़क पर कुंडली मारकर बैठा रहा विशालकाय कोबरा, वन विभाग ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

Bihar News: बिहार के सहरसा में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब देर रात नगर निगम क्षेत्र के गौतम नगर मुहल्ला स्थित कोकोनट गार्डन जाने वाली मुख्य सड़क के बीचों-बीच एक विशालकाय कोबरा सांप फन फैलाए बैठा नजर आया. सड़क से गुजर रहे राहगीरों की नजर जैसे ही सांफ पर पड़ी, लोगों में दहशत फैल गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. वहीं सांप को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया.

सड़क पर फन फैलाए बैठा कोबरा

कोबरा सांप काफी देर तक सड़क पर फन फैलाए बैठा रहा और हटने का नाम नहीं ले रहा था. इस दौरान सांप को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ भी जुटने लगी. लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिससे स्थिति और भी संवेदनशील हो गई. सड़क पर आवाजाही लगभग ठप हो गई और किसी अनहोनी की आशंका बनी रही.

ये भी पढ़ें: बूढ़ा हुआ तो जंगल ने निकाला, भूख ने गांव पहुंचाया, VTR की टीम ने बाघ को बचाया

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षा व्यवस्था के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. रेस्क्यू के दौरान टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि कोबरा बार-बार आक्रामक मुद्रा में आ रहा था.

वन विभाग की टीम ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

काफी प्रयास के बाद वन विभाग की टीम ने कोबरा सांप को सुरक्षित तरीके से काबू में लेकर डिब्बे में बंद किया और उसे अपने साथ ले गई. इसके बाद जाकर लोगों ने राहत की सांस ली. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत प्रशासन या वन विभाग को सूचना दें.

रिपोर्ट: विशाल कुमार