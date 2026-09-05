/सहरसा: 1.5 साल की बच्ची को 6.5 महीने में मिला इंसाफ, दुष्कर्म करने वाले को अंतिम सांस तक आजीवन जेल की सजा

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सहरसा में डेढ़ साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने 6.5 महीने के अंदर ही आरोपी को कठोर सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस मामले की खास बात यह है कि पुलिस की कार्रवाई से लेकर अदालत के फैसले तक की प्रक्रिया करीब साढ़े छह महीने में पूरी हुई. बीते फरवरी महीने में सौरबाजार थाना क्षेत्र में एक दरिंदे ने डेढ़ साल की अबोध बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला था. परिजनों को बच्ची लहूलुहान हालात में रोते-बिलखते मिली थी. पीड़ित परिवार ने बिना देर किए पुलिस थाने में रपट लिखाई. थानेदार ने मामला गंभीर देख जिले के पुलिस कप्तान को सूचना दी. सूचना मिलते ही तत्कालीन एसपी हिमांशु मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया.
तात्कालिक एसपी ने पीड़ित परिजनों को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया था. उन्होंने कहा था कि दोषी को जल्द कठोर सजा जरूर मिलेगी. उन्होंने मामले की जांच के लिए तुरंत स्पेशल टॉस्क फोर्स और एसआईटी का गठन कर दिया था. STF में शामिल पुलिस अधिकारियों ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्मी को गिरफ्तार किया था. इसके साथ ही जांच को पूरा करके तीन महीने बाद मई में अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी. मई महीने में चार्जशीट समर्पित करने के बाद ठीक अगले महीने यानी जून माह में चार तारीख को आरोप का भी गठन कर दिया.
इसके ठीक तीन माह बाद यानी 3 सितम्बर को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राकेश कुमार राकेश की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के आरोपी राज कुमार शर्मा को अंतिम सांस तक सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. आज एसपी का वादा पूरा हुआ. इस सम्बंध में मुख्यालय डीएसपी धीरेन्द्र कुमार पांडेय ने बताया कि बीती 26 फरवरी को सौरबाजार में बच्ची से दुष्कर्म के संबंध में एक कांड दर्ज किया गया था.