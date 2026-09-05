/सहरसा: 1.5 साल की बच्ची को 6.5 महीने में मिला इंसाफ, दुष्कर्म करने वाले को अंतिम सांस तक आजीवन जेल की सजा

सहरसा में डेढ़ साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने 6.5 महीने के अंदर ही आरोपी को कठोर सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस मामले की खास बात यह है कि पुलिस की कार्रवाई से लेकर अदालत के फैसले तक की प्रक्रिया करीब साढ़े छह महीने में पूरी हुई. बीते फरवरी महीने में सौरबाजार थाना क्षेत्र में एक दरिंदे ने डेढ़ साल की अबोध बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला था. परिजनों को बच्ची लहूलुहान हालात में रोते-बिलखते मिली थी. पीड़ित परिवार ने बिना देर किए पुलिस थाने में रपट लिखाई. थानेदार ने मामला गंभीर देख जिले के पुलिस कप्तान को सूचना दी. सूचना मिलते ही तत्कालीन एसपी हिमांशु मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया.