मैं पागल आदमी हूं, सायनाइड खाकर पैदा हुआ हूं, किसी को छोड़ूंगा नहीं..., सहरसा के विधायक ने किसे दी खुली धमकी?

Bihar News: सहरसा सदर अस्पताल में एंबुलेंस चालकों के साथ हुई बैठक में IIP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक ई. आइ. पी. गुप्ता का तीखा बयान सामने आया है. मरीजों को निजी अस्पतालों में ले जाने के आरोपों पर उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही. विधायक का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 16, 2025, 07:22 AM IST

ई. आइ. पी. गुप्ता, सहरसा विधायक
Bihar News: बिहार के सहरसा सदर अस्पताल में हुई एक बैठक के दौरान उस वक्त माहौल गरमा गया, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (IIP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहरसा के विधायक ई. आइ. पी. गुप्ता ने सदर अस्पताल के कोविड वार्ड में एंबुलेंस चालकों के साथ हुई बैठक के दौरान तीखा बयान दिया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मरीजों को बेचना बंद कीजिए. मैं पागल आदमी हूं, सायनाइड खाकर पैदा हुआ हूं, किसी को छोड़ूंगा नहीं. विधायक का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

रेफर मरीजों को निजी अस्पताल ले जाने का आरोप
बैठक को संबोधित करते हुए विधायक ई. आइ. पी. गुप्ता ने कहा कि सहरसा से IGIMS, PMCH, DMCH या अन्य हायर सेंटर रेफर किए जाने के बाद कई बार मरीज एंबुलेंस चालकों या साथ जाने वाले कर्मियों के बहकावे में आकर स्थानीय निजी अस्पतालों में पहुंच जाते हैं. उन्होंने इसे मरीज बेचने की परंपरा बताते हुए इसे तुरंत बंद करने की चेतावनी दी. विधायक ने भावुक होते हुए कहा कि कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए 40 हजार रुपये जमा करता है, लेकिन बीमार होने पर वही पैसे इलाज में खर्च हो जाते हैं. कई बार लोगों को आधा कट्ठा जमीन तक बेचनी पड़ती है. उन्होंने कहा कि गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाना अमानवीय है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

शिकायत मिलते ही होगी सख्त कार्रवाई
ई. आइ. पी. गुप्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक भी शिकायत मिली कि रेफर मरीज को IGIMS के बजाय किसी निजी अस्पताल, जैसे राधिका अस्पताल, में पहुंचाया गया है, तो रेफर करने वाले डॉक्टर, साथ जाने वाले चारों कर्मी और एंबुलेंस एजेंसी—सभी पर जांच बैठाई जाएगी. उन्होंने कहा कि चारों कर्मियों को जेल भेजा जाएगा और कोई भी ताकत उन्हें बचा नहीं पाएगी.

लड़ाई मैं लड़ूंगा, मरीज बेचे गए तो नहीं छोड़ूंगा
विधायक ने एंबुलेंस चालकों को भरोसा दिलाया कि उनकी जो भी जायज मांगें होंगी, वह खुद विधानसभा में उनकी लड़ाई लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो बवाल भी करेंगे. लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अगर मरीजों को बेचा गया, तो दोषियों को सर कलम होने तक नहीं छोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि पेशेंट बेचने की परंपरा को भूल जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा.

रिपोर्ट: विशाल कुमार

