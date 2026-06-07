/Saharsa News: कैरियर मेकर आवासीय स्कूल से तीन छात्र लापता, 3 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग, पुलिस जांच में जुटी

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Saharsa News: बिहार के सहरसा जिले के काशनगर थाना क्षेत्र के काशनगर बाजार स्थित निजी कैरियर मेकर आवासीय स्कूल से तीन दिन पहले एक साथ लापता हुए तीन छात्रों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. बच्चों के अचानक गायब होने से उनके परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और उन्हें किसी अनहोनी की आशंका सता रही है. जानकारी के अनुसार, 4 जून की सुबह स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले तीसरी कक्षा के तीन छात्र रहस्यमय ढंग से लापता हो गए थे. घटना के बाद से परिजन लगातार बच्चों की तलाश में जुटे हैं, वहीं पुलिस भी मामले की जांच कर रही है.
गायब हुए बच्चों में नीरज कुमार, शिवम कुमार और आदित्य कुमार शामिल हैं. तीनों की उम्र 12 से 16 वर्ष के बीच बताई जा रही है. इस मामले में बच्चों का cctv फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तीनों एक साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, इसके बाद उनका कोई पता नहीं चल सका है. घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.
बच्चों के परिजनों ने काशनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस लगातार बच्चों की तलाश में जुटी हुई है और संभावित ठिकानों पर छानबीन कर रही है. परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही के कारण यह घटना हुई है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे.
सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े स्कूल और हॉस्टल परिसर में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है. परिजनों का कहना है कि परिसर में न तो पर्याप्त cctv कैमरे लगे हैं और न ही सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था है. वहीं, स्कूल के डायरेक्टर का कहना है कि तीनों बच्चे बेंच और टेबल की मदद से स्कूल की दीवार फांदकर परिसर से बाहर निकल गए थे. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और बच्चों की सुरक्षित बरामदगी के प्रयास जारी हैं.