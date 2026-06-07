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Saharsa News: कैरियर मेकर आवासीय स्कूल से तीन छात्र लापता, 3 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग, पुलिस जांच में जुटी

Saharsa News: सहरसा के काशनगर स्थित कैरियर मेकर आवासीय स्कूल से तीन छात्र रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं. तीन दिन बाद भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला है. परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस बच्चों की तलाश में जुटी हुई है.

Written ByVishal KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 07, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:27 PM IST
Saharsa News: कैरियर मेकर आवासीय स्कूल से तीन छात्र लापता, 3 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग, पुलिस जांच में जुटी
Image Credit: Saharsa News: कैरियर मेकर आवासीय स्कूल से तीन छात्र लापता, 3 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग, पुलिस जांच में जुटी

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Vishal Ahlawat is an Auto & Tech Journalist. He is covering this field from last 5 years.

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