/Saharsa News: कैरियर मेकर आवासीय स्कूल से तीन छात्र लापता, 3 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग, पुलिस जांच में जुटी

Saharsa News: बिहार के सहरसा जिले के काशनगर थाना क्षेत्र के काशनगर बाजार स्थित निजी कैरियर मेकर आवासीय स्कूल से तीन दिन पहले एक साथ लापता हुए तीन छात्रों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. बच्चों के अचानक गायब होने से उनके परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और उन्हें किसी अनहोनी की आशंका सता रही है. जानकारी के अनुसार, 4 जून की सुबह स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले तीसरी कक्षा के तीन छात्र रहस्यमय ढंग से लापता हो गए थे. घटना के बाद से परिजन लगातार बच्चों की तलाश में जुटे हैं, वहीं पुलिस भी मामले की जांच कर रही है.