Saharsa News: एनएच-107 के किनारे जर्जर ट्रांसफॉर्मर बना 'मौत का सामान', कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

Saharsa News: सहरसा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर–28 सहरसा बस्ती में एनएच–107 के ठीक बगल में लगा जर्जर बिजली ट्रांसफॉर्मर लोगों की जान के लिए खतरा बन गया है. ट्रांसफॉर्मर जमीन को छू रहा है और तार नीचे लटक रहे हैं. स्थानीय लोगों ने कई बार बिजली विभाग से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे कभी भी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है.
Saharsa News: बिहार के सहरसा में एक गंभीर समस्या सामने आई है, जहां नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर–28 सहरसा बस्ती में एनएच–107 के ठीक बगल में लगा एक जर्जर बिजली ट्रांसफॉर्मर कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है. लोगों की सुविधा के लिए लगाया गया यह ट्रांसफॉर्मर अब खुद खतरा बन गया है. ट्रांसफॉर्मर की स्थिति इतनी खराब है कि वह जमीन को छू रहा है और उसके तार भी नीचे लटक रहे हैं. इस स्थिति ने आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है.
जमीन को छूते तार, हादसे की आशंका
स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रांसफॉर्मर काफी पुराना है और लंबे समय से इसकी मरम्मत या बदलाव नहीं किया गया है. आलम यह है कि बिजली के तार जमीन को छू रहे हैं, जिससे कभी भी करंट फैल सकता है. खासकर बरसात या कोहरे के समय यहां बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है. एनएच–107 से लगातार भारी वाहनों और राहगीरों की आवाजाही होती है, ऐसे में किसी अनहोनी की संभावना और भी बढ़ जाती है.
सुरक्षा व्यवस्था नदारद, लोग दहशत में
सबसे चिंताजनक बात यह है कि ट्रांसफॉर्मर के आसपास सुरक्षा के लिहाज से किसी तरह की घेराबंदी नहीं की गई है. न तो चेतावनी बोर्ड लगाया गया है और न ही कोई बैरिकेडिंग की गई है. बच्चे, बुजुर्ग और आम लोग रोजाना इसी रास्ते से गुजरते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार छोटे हादसे होते-होते बचे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग गंभीर नहीं हो रहा है.
बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल
स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस जर्जर ट्रांसफॉर्मर को लेकर कई बार बिजली विभाग से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. विभाग की इस लापरवाही से लोगों में आक्रोश है. लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द ट्रांसफॉर्मर को बदला जाए या सुरक्षित स्थान पर लगाया जाए, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
रिपोर्ट: विशाल कुमार