HIV पॉजिटिव लड़कियां कर रही थी जिस्मफरोशी, सहरसा रेड लाइट एरिया में पुलिस ने मारा छापा, एक मिली, 3 फरार

Saharsa News: सहरसा पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया. पुलिस ने 7 जनवरी, 2026 दिन गुरुवार रेड लाइट एरिया में छापेमारी करते हुए कुल 15 लड़कियों और महिलाओं को हिरासत में लिया. बताया जा रहा है कि जिनमें कई नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं. वहीं, चार जिस्मफरोशी का धंधा करने वाली चार लड़किया HIV पॉजिटिव हैं. जिसमें से एक लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया और तीन अभी भी फरार हैं. रेड के दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं.

ज्योति विवेकानंद संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति मिश्रा ने कहा कि कुछ दिन पहले उनकी टीम की तरफ से कराए गए स्वास्थ्य जांच शिविर में इसी क्षेत्र की 4 लड़कियां HIV पॉजिटिव पायी गई थीं. छापेमारी दौरान इनमें से केवल एक लड़की पुलिस की पकड़ में आई है. जबकि, 3 अब भी फरार हैं.

दरअसल, यह कार्रवाई जिले के एसपी हिमांशु के निर्देश पर की गई है, जिले के एसपी को यह सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के भारतीय नगर स्थित रेड लाइट एरिया में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है, जिनमें बाहर से भी लड़कियों को बुलाकर जबरन देह व्यापार करवाया जाता है.

सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है. वहीं, हेडक्वार्टर की अगुवाई में चल रही छापेमारी के दौरान FSL की टीम भी मौजूद है. जिन घरों में देह व्यापार चलाया जा रहा था, वहां से कई आपत्तिजनक समान बरामद करते हुए हैं. साथ ही साक्ष्य जुटाया जा रहा है ताकि इस तरह के काम करने वालो के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सके.

वहीं, डीएसपी कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि पुलिस सुपरिटेंडेंट को रेलवे स्टेशन के पास भारतीय नगर में गैर-कानूनी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली थी, जहां कुछ लड़कियों को बाहर से लाकर रखा गया था. इस जानकारी के आधार पर एक स्पेशल रेड टीम बनाई गई, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी, वन-स्टॉप सेंटर के कर्मचारी और महिला और बाल हेल्पलाइन के लोग शामिल थे.

रिपोर्ट: विशाल कुमार

