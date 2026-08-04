/सहरसा में कचरे का ढेर बना पोखर अब बना पिकनिक स्पॉट, नगर निगम ने बदला इसका रूप

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'जल-जीवन-हरियाली' पहल के तहत सहरसा नगर निगम इलाके में तालाबों और जलाशयों का कायाकल्प किया जा रहा है. नगर निगम प्रशासन ने इस काम के लिए ऐसे कई तालाबों की पहचान की है. पहले चरण में, वार्ड नंबर 13 में मौजूद सालों से कचरे और मलबे से भरा पोखर ठीक किया जा रहा है और उसे आकर्षक रूप दिया जा रहा है. पोखर की उड़ाही करवाकर उसके चारों ओर घेराबंदी की गई है, साथ ही उसके आस-पास पेड़-पौधे भी लगाए जा रहे हैं.
इस पोखर का किया गया कायाकल्प
आने वालों के मनोरंजन के लिए पोखर में बोटिंग की व्यवस्था भी की जा रही है. बता दें कि शुरुआत में तो पोखर अच्छी हालत में था, लेकिन धीरे-धीरे यह कचरा और गंदगी फेंकने की जगह बन गया था. हालांकि, अब इसे साफ करके एक सुंदर जगह में बदल दिया गया है. मौके पर मौजूद म्युनिसिपल कमिश्नर प्रभात कुमार झा ने बताया कि नगर निगम ने शहर में ऐसे कई पोखरों और तालाबों की पहचान की है जो लंबे समय से जर्जर हालत में हैं.
अब लोगों का हो सकेगा मनोरंजन
पहले फेज में वार्ड नम्बर - 13 स्थित पोखर, जो पिछले कई वर्षों से कचरे की ढेर में तब्दील हो गया था, उसे अब नया रूप दिया गया है. यहां घूमने आने वाले लोगों को अब कोई परेशानी न हो इसके लिए पोखर के चारों तरफ टाइल्स, मार्बल और पेड़ पौधे लगाए गए हैं. बहुत जल्द पोखर में नौका बिहार की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि यहां घूमने आने वाले लोगों का मनोरंजन भी हो सके.
नगर आयुक्त ने लोगों से की ये खास अपील
वहीं, नगर आयुक्त ने आम लोगों से यह अपील की है कि पोखर और तालाबों को स्वच्छ रखने में सभी लोग अपना योगदान दें, पोखर और तालाब में किसी प्रकार की गंदगी फेंक कर उसे दूषित नहीं करें.
रिपोर्ट: विशाल कुमार