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सहरसा में कचरे का ढेर बना पोखर अब बना पिकनिक स्पॉट, नगर निगम ने बदला इसका रूप

Saharsa News: जल जीवन हरियाली के तहत शहर के पोखरों और तालाबों को साफ करने का काम किया जा रहा है. नगर निगम प्रशासन ने कचरे में तब्दील पोखर को नया रूप दिया है. साथ ही, लोगों से इसे साफ रखने की अपील भी की गई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 04, 2026, 06:17 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:17 AM IST
सहरसा में कचरे का ढेर बना पोखर अब बना पिकनिक स्पॉट, नगर निगम ने बदला इसका रूप
Image Credit: सहरसा में कचरे का ढेर बना पोखर अब बना पिकनिक स्पॉट (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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