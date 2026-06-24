/सहरसाः गेस्ट हाउस के नाम पर चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस छापेमारी में एक महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार

Saharsa Sex Racket: सहरसा में एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक गेस्ट हाउस में छापेमारी करते हुए सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. सदर थाना पुलिस को रिफ्यूजी चौक के पास स्थित एक गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चलने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने जब छापेमारी की तो गेस्ट हाउस के कमरों से काफी मात्रा में आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए. पुलिस ने मौके से एक महिला और 6 पुरुषों को हिरासत में लिया है. हालांकि, छापेमारी की भनक लगते ही अन्य लड़कियां और लोग भागने में सफल रहे.