Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Saharsa
  • /सहरसाः गेस्ट हाउस के नाम पर चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस छापेमारी में एक महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार

सहरसाः गेस्ट हाउस के नाम पर चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस छापेमारी में एक महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार

Saharsa Crime News: रिफ्यूजी चौक के पास स्थित एक गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. मौके से एक महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं. पुलिस ने गेस्टहाउस के सभी कमरों को सील कर दिया है.

Written ByVISHAL KUMAR Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 24, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:19 PM IST
सहरसाः गेस्ट हाउस के नाम पर चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस छापेमारी में एक महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार
Image Credit: Zee Media

About the Author

VISHAL KUMAR

VISHAL KUMAR

Z media में 9 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार से जुड़ी खबरों पर प्रमुखता से नजर. विशेष रिपोर्टिंग के लिए कई बार स्थानीय स्तर पर हो चुके हैं सम्मानित.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गेस्ट हाउस के नाम पर चल रहा था सेक्स रैकेट, छापेमारी में एक महिला समेत 6 पुरुष धराए
Saharsa news5 min ago
2
Nalanda News7 min ago
3
Bihar politics45 min ago
4
Akash Deep Wedding1 hr ago
5
Bhojpur Encounter1 hr ago