सहरसा में 'शोले' स्टाइल प्रदर्शन: गांव में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़े पूर्व मुखिया, मचा हड़कंप

आश्वासन दिया फिर उतरे नीचे

इसी मांग को लेकर सत्तर कटैया प्रखंड के बिजलपुर पंचायत के पूर्व मुखिया संजीव कुमार और उसी गांव के रहने वाले अरुण कुमार नामक व्यक्ति कई फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गए और मौके पर वरीय अधिकारियों को बुलाने की मांग करने लगे. सूचना मिलने के बाद मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन की टीम ने जब आश्वासन दिया तो दोनों लोग टावर से नीचे उतरे, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.