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सहरसा में 'शोले' स्टाइल प्रदर्शन: गांव में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़े पूर्व मुखिया, मचा हड़कंप

सहरसा में 'शोले' स्टाइल हंगामा हुआ. करीब तीन घंटे बाद पूर्व मुखिया समेत दो लोगों को मोबाइल टावर से नीचे उतारा गया. डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर कई फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गए थे. अधिकारियों के आश्वासन पर नीचे उतरे.

Written ByVISHAL KUMAR Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 15, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:33 PM IST
सहरसा में 'शोले' स्टाइल प्रदर्शन: गांव में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़े पूर्व मुखिया, मचा हड़कंप
Image Credit: सहरसा में &#039;शोले&#039; स्टाइल प्रदर्शन (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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VISHAL KUMAR

VISHAL KUMAR

Z media में 9 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार से जुड़ी खबरों पर प्रमुखता से नजर. विशेष रिपोर्टिंग के लिए कई बार स्थानीय स्तर पर हो चुके हैं सम्मानित.

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