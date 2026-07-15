सहरसा में 'शोले' स्टाइल प्रदर्शन: गांव में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़े पूर्व मुखिया, मचा हड़कंप

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सहरसा में गांव में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़े दो लोगों को घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार नीचे उतारा गया. दरअसल, सत्तर कटैया प्रखंड के मेनहा गांव में बिजलपुर पंचायत के पूर्व मुखिया और एक अन्य व्यक्ति डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर कई फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गए थे. गांव में ऐसा अजीब प्रदर्शन देखकर हर कोई हैरान है.
डिग्री कॉलेज की स्थापना को लेकर हंगामा
मोबाइल टावर पर चढ़ने के बाद नीचे लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग नीचे से आवाज लगाकर दोनों से नीचे उतरने का अनुरोध कर रहे थे. मिली जानकारी के अनुसार, मेनहा गांव में डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग पहले भी शांतिपूर्ण तरीके से उठायी गई थी. स्थानीय लोगों के मुताबिक, गांव में कॉलेज के लिए कई एकड़ जमीन खाली है, जिस पर डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया जा सकता है.
आश्वासन दिया फिर उतरे नीचे
इसी मांग को लेकर सत्तर कटैया प्रखंड के बिजलपुर पंचायत के पूर्व मुखिया संजीव कुमार और उसी गांव के रहने वाले अरुण कुमार नामक व्यक्ति कई फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गए और मौके पर वरीय अधिकारियों को बुलाने की मांग करने लगे. सूचना मिलने के बाद मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन की टीम ने जब आश्वासन दिया तो दोनों लोग टावर से नीचे उतरे, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.
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