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सांप का केंचुआ या महज अफवाह? सहरसा में मिड डे मील खाने के बाद अस्पताल पहुंचे बच्चे, जानें पूरा मामला

Saharsa News: सहरसा के सौरबाजार प्रखंड क्षेत्र के सहुरिया पंचायत स्थित कन्या मध्य विद्यालय में मिड डे मिल खाने के बाद दर्जनों बच्चे बीमार हो गए. मिड डे मील के खाने में सांप का केचुवा होने की अफवाह फैली है, जिससे परिजनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है.

Written By  VISHAL KUMAR |Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 08, 2026, 04:49 PM IST

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सहरसा में मिड डे मील खाने के बाद अस्पताल पहुंचे बच्चे
सहरसा में मिड डे मील खाने के बाद अस्पताल पहुंचे बच्चे

Saharsa News: सहरसा में एक बार फिर सरकारी स्कूल में मिड डे मील का खाना खाने के बाद दर्जनों बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है. यह घटना सौरबाजार प्रखंड क्षेत्र के सहुरिया पंचायत स्थित कन्या मध्य विद्यालय की है. आनन-फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए सौरबाजार के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां करीब दो दर्जन से अधिक बच्चों को लाया गया. हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद कई बच्चों को डिसचार्ज कर दिया गया. 

मिड डे मील खाने के बाद पेट दर्द की शिकायत
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर डीएम दीपेश कुमार और एसपी हिमांशु सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे. इस दौरान डीएम ने चिकित्सकों से बातचीत करते हुए बच्चों का हाल जाना. घटना के सम्बंध में बताया जा रहा है कि स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद कुछ बच्चों ने पेट दर्द की शिकायत की. उसके बाद बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. फिर देखते ही देखते करीब दो दर्जन से अधिक बच्चे एक-एक करके अस्पताल पहुंचने लगे. इधर अफवाह फैली कि मिड डे मील के खाने में सांप केंचुआ गिरा हुआ था. उसके बाद बच्चों और उनके अभिभावकों के बीच हड़कंप मच गया.

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खाने में सांप का केचुवा होने की अफवाह
मौके पर मौजूद जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने बताया कि कुछ बच्चों ने पेट दर्द की शिकायत की है. फिलहाल चिकित्सकों द्वारा इलाज कर बच्चों को डिस्चार्ज किया जा रहा है, सभी बच्चे सुरक्षित हैं. खाने में सांप का केचुवा होने की अफवाह फैलाई गई है. फिलहाल मामले की जांच करवाई जा रही है. बता दें कि बीते दिन भी महिषी प्रखंड के बलुवाहा मध्य विद्यालय में मिड डे मील के खाने में सांप के गिरे होने की अफवाह के बाद करीब 115 बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चों को छुट्टी दे दी गई.

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