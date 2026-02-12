स्ट्रीट लाइट के नाम पर 'लाखों का खेल': सहरसा मेयर बैन प्रिया की बढ़ेंगी मुश्किलें, सचिव पर भी FIR के निर्देश

Sahasra News: नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर आयुक्त को तीन दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज कर रिपोर्ट सौंपने और संलिप्त सरकारी कर्मचारियों पर एक हफ्ते में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. जांच समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, सहरसा नगर निगम में स्ट्रीट लाइट और मेंटेनेंस के नाम पर धन की बंदरबांट की गई.
Sahasra Mayor News: सहरसा नगर निगम में डेकोरेटिव और स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए सहरसा मेयर बैन प्रिया, उनके निजी सचिव राजीव कुमार और सचिव की पत्नी पर एफआईआर (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है. करोड़ों की हेराफेरी के आरोपों के बाद हुई विभागीय जांच में मामला संदिग्ध पाए जाने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है. मेयर और उनके सचिव पर आरोप है कि उन्होंने स्ट्रीट लाइटों के रख-रखाव और सजावटी लाइटों के नाम पर हर महीने करीब 50 लाख रुपये की सरकारी राशि का गबन किया है.
क्या है 'स्ट्रीट लाइट' घोटाले का पूरा मामला?
सहरसा निवासी राहुल कुमार पासवान के परिवाद के बाद इस राज से पर्दा उठा. आरोप है कि मेयर के निजी सचिव की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड दो अलग-अलग कंपनियों को शहर में लाइट लगाने और मेंटेनेंस का ठेका दिया गया. स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने 50 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि निकाली जा रही थी.
जांच रिपोर्ट: जिलाधिकारी (DM) के आदेश पर गठित 3 सदस्यीय टीम ने अपनी जांच में इन वित्तीय लेन-देन को संदिग्ध पाया.
विभाग का कड़ा आदेश और नगर आयुक्त का स्टैंड
जांच रिपोर्ट के आधार पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने अब नगर आयुक्त को दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जिम्मा सौंपा है.
नगर आयुक्त का बयान
उन्होंने कैमरे पर खुलकर बोलने से परहेज किया लेकिन स्पष्ट किया कि विभाग के निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाएगा और एफआईआर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
मेयर का पक्ष
मेयर बैन प्रिया ने इन सभी आरोपों को 'बेबुनियाद' और राजनीतिक साजिश करार दिया है. वहीं डिप्टी मेयर ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया से इसकी जानकारी मिली है और वे इस पर नगर आयुक्त से जवाब मांगेंगे.
'परिवारवाद और भ्रष्टाचार' का तड़का
इस खबर में सबसे बड़ा खुलासा यह है कि मेयर के निजी सचिव ने अपनी ही पत्नी की कंपनियों को लाभ पहुंचाया. सरकारी पद का दुरुपयोग कर सरकारी खजाने को चूना लगाने का यह मामला अब सहरसा की सियासत में बड़ा मुद्दा बन गया है.