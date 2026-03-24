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Saharsa News: प्रयागराज में भीषण हादसा, आदर्श कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का पाइप फटने से सहरसा के तीन मजदूरों की मौत

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लखनऊ रोड स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज में सोमवार को अमोनिया गैस पाइप फटने से बड़ा हादसा हो गया. इस जहरीली गैस रिसाव की चपेट में आने से बिहार के सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड निवासी तीन मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में करीब 12 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 24, 2026, 10:36 PM IST

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सहरसा के सलखुआ में मातम
सहरसा के सलखुआ में मातम

Saharsa Labourers Death News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के लखनऊ रोड स्थित चांदपुर गांव के पास एक भीषण दुर्घटना घटी है. यहाँ स्थित 'आदर्श कोल्ड स्टोरेज' में सोमवार की दोपहर कामकाज सामान्य रूप से चल रहा था, तभी अचानक अमोनिया गैस से भरा एक मुख्य पाइप फट गया. पाइप फटते ही पूरी फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव तेजी से फैलने लगा. गैस इतनी प्रबल थी कि वहां काम कर रहे मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. इस जहरीली गैस की चपेट में आने से अब तक कुल चार लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से तीन मजदूर बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले थे.

इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों की पहचान सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड के विभिन्न गांवों के निवासियों के रूप में हुई है. मृतकों में मसिंदर सादा (पिता- सक्को सादा), ज्योतिष सादा (पिता- नुनूलाल सादा) और बिल्ट चौधरी (पिता- विदो चौधरी) शामिल हैं. ये सभी मजदूर अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए उत्तर प्रदेश गए थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. सोमवार की दोपहर जब पाइप फटा, तो ये तीनों जहरीली गैस के सीधे संपर्क में आ गए और मौके पर ही उनकी सांसें थम गईं.

गैस रिसाव की इस घटना में न केवल मौतें हुई हैं, बल्कि तकरीबन एक दर्जन मजदूर गंभीर रूप से घायल और झुलस गए हैं. घायलों में अमित चौधरी, साहुल चौधरी, अंशु चौधरी और पप्पू यादव शामिल हैं. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और राहत दल ने बचाव कार्य शुरू किया और सभी घायलों को प्रयागराज के नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल डॉक्टरों की टीम उनकी जान बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कइयों की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है.

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जैसे ही सहरसा के सलखुआ प्रखंड में इन मजदूरों की मौत की खबर पहुंची, पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया. परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है और चीख-पुकार से आसमान गूंज उठा है. घर की महिलाओं और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव के लोग इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधा रहे हैं. अब परिजनों को केवल अपने चहेतों के शवों का इंतजार है, ताकि वे उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव में कर सकें. जिला प्रशासन से भी गुहार लगाई जा रही है कि शवों को जल्द से जल्द घर पहुँचाने की व्यवस्था की जाए.

इनपुट - विशाल कुमार, सहरसा

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