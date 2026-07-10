Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Saharsa
  • /मटन खिलाने का था वादा, पर थाली में आया चिकन... सहरसा में निकाह के बाद जो हुआ, हर कोई रह गया दंग!

मटन खिलाने का था वादा, पर थाली में आया चिकन... सहरसा में निकाह के बाद जो हुआ, हर कोई रह गया दंग!

सहरसा में शादी समारोह में मटन की जगह चिकन परोसे जाने पर हंगामा मच गया. दूल्हे और दुल्हन पक्ष के लोगों के बीच लात-घूंसे चलने से हिंसक झड़प हो गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए.

Written ByVISHAL KUMAR Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 10, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:36 PM IST
मटन खिलाने का था वादा, पर थाली में आया चिकन... सहरसा में निकाह के बाद जो हुआ, हर कोई रह गया दंग!
Image Credit: सहरसा में निकाह के बाद मटन को लेकर विवाद (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

VISHAL KUMAR

VISHAL KUMAR

Z media में 9 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार से जुड़ी खबरों पर प्रमुखता से नजर. विशेष रिपोर्टिंग के लिए कई बार स्थानीय स्तर पर हो चुके हैं सम्मानित.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पैसे के लेनदेन के विवाद में युवक को मारी गोली, चार घंटे में दूसरी बार फायरिंग
Muzaffarpur crime news1 hr ago
2
Bihar News2 hrs ago
3
Motihari News2 hrs ago
4
CM Samrat Choudhary3 hrs ago
5
Begusarai News3 hrs ago