/मटन खिलाने का था वादा, पर थाली में आया चिकन... सहरसा में निकाह के बाद जो हुआ, हर कोई रह गया दंग!

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सहरसा में एक शादी समारोह के दौरान उस समय अफरातफरी मच गई, जब मेहमानों को मटन की जगह चिकन परोसा गया. दूल्हे और दुल्हन पक्ष के बीच हिंसक झड़प होने से शादी का स्थल जल्द ही रणक्षेत्र में बदल गया. लोगों ने लाठियों और अपने हाथों-पैरों से एक-दूसरे पर हमले किए और लात-घूंसे चलाए. यह घटना महिषी थाना क्षेत्र के राजनपुर गांव में हुई. इस झड़प में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
दुल्हन के घर पहुंची बारात
मिली जानकारी के मुताबिक, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में वार्ड नंबर 12 के रहने वाले मो. अनवर के बेटे मो. अब्दुल्ला (उर्फ चांद) की शादी महिषी ब्लॉक के राजनपुर के रहने वाले मो. जावेद (उर्फ मोटो) की बेटी से तय हुई थी. इसके बाद, दूल्हे की बारात दुल्हन के घर पहुंची और शादी की रस्में बहुत शांति और आपसी भाईचारे के माहौल में पूरी हुईं.
जब खाना खाने बैठे तो...
असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब निकाह की रस्म के बाद मेहमान खाना खाने बैठे. दूल्हे पक्ष का आरोप था कि उन्हें शादी के मेन्यू में खस्सी का मांस खिलाने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बजाय उन्हें चिकन परोसा गया. इस बात को लेकर मेहमानों और मेजबानों के बीच बहस हुई, जो ज़ुबानी तकरार से बढ़कर मारपीट में बदल गई. इस घटना के बारे में दूल्हे के चाचा, मो. इरफान ने बताया कि खाने को लेकर हुए विवाद के दौरान दुल्हन पक्ष के लोगों ने अचानक उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके परिवार के कई सदस्य घायल हो गए; सभी घायलों का इलाज अभी सिमरी बख्तियारपुर सब-डिविज़नल अस्पताल में चल रहा है.
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