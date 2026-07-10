/मटन खिलाने का था वादा, पर थाली में आया चिकन... सहरसा में निकाह के बाद जो हुआ, हर कोई रह गया दंग!

जब खाना खाने बैठे तो...

असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब निकाह की रस्म के बाद मेहमान खाना खाने बैठे. दूल्हे पक्ष का आरोप था कि उन्हें शादी के मेन्यू में खस्सी का मांस खिलाने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बजाय उन्हें चिकन परोसा गया. इस बात को लेकर मेहमानों और मेजबानों के बीच बहस हुई, जो ज़ुबानी तकरार से बढ़कर मारपीट में बदल गई. इस घटना के बारे में दूल्हे के चाचा, मो. इरफान ने बताया कि खाने को लेकर हुए विवाद के दौरान दुल्हन पक्ष के लोगों ने अचानक उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके परिवार के कई सदस्य घायल हो गए; सभी घायलों का इलाज अभी सिमरी बख्तियारपुर सब-डिविज़नल अस्पताल में चल रहा है.