सहरसा में भारी बवाल: पावर सब स्टेशन के लिए जमीन खाली कराने पहुंचे प्रशासन पर ग्रामीणों का टूटा कहर, JCB को रुकवाकर किया पथराव

Bihar News: सहरसा जिले के सोनवर्षाराज प्रखंड क्षेत्र में उस समय हालात बेकाबू हो गए, जब अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम का ग्रामीणों से सीधा टकराव हो गया. ग्रामीणों के विरोध और हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हालात की गंभीरता साफ नजर आ रही है. यह पूरा मामला सोनवर्षाराज प्रखंड के मंगुआर पंचायत का है, जहां नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से पावर सब-स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित की गई थी.

सरकारी जमीन पर लंबे समय से था कब्जा

बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर पावर सब-स्टेशन बनाया जाना है, वह बिहार सरकार की भूमि है, लेकिन उस पर लंबे समय से स्थानीय ग्रामीणों का अतिक्रमण था. जिलाधिकारी के आदेश पर अंचल प्रशासन और पुलिस टीम जमीन खाली कराने मौके पर पहुंची थी. जैसे ही जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, वहां मौजूद ग्रामीण उग्र हो गए और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया.

लाठी-डंडे और पत्थर से हमला

ग्रामीणों ने प्रशासनिक टीम पर लाठी, डंडे और ईंट-पत्थर से हमला कर दिया. इस दौरान सोनवर्षा के बीडीओ, सीओ और पुलिस प्रशासन के वाहनों को निशाना बनाया गया. हमले में बसनहीं थाना के दो सरकारी वाहन, एक अन्य वाहन और फायर ब्रिगेड की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई. हालात बिगड़ते देख प्रशासन को जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोकनी पड़ी और टीम को जान बचाकर मौके से पीछे हटना पड़ा.

आरोपियों की तलाश में पुलिस

जानकारी के अनुसार, मंगुआर पंचायत के डीहटोला विषहरा मंदिर के पास स्थित सरकारी जमीन को पावर सब-स्टेशन के लिए अधिग्रहित किया गया था, लेकिन ग्रामीणों ने उस पर कब्जा कर रखा था. घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बसनहीं थाना में हमले में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है. पुलिस अब वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

रिपोर्ट: विशाल कुमार