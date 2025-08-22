Saharsa News: चोरी के आरोप में एक शख्स को बेरहमी से पीटता रहा चौकीदार, थर्ड डिग्री टॉर्जर का वीडियो वायरल
Saharsa News: चोरी के आरोप में एक शख्स को बेरहमी से पीटता रहा चौकीदार, थर्ड डिग्री टॉर्जर का वीडियो वायरल

Saharsa News: बिहार के सहरसा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक शख्स को चौकीदार बेरहमी से पीटता हुआ नजर आ रहा है. ऐसे में चौकीदार के इस थर्ड डिग्री वाले रवैये पर बवाल मचा हुआ है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 22, 2025, 07:19 PM IST

सहरसा में चौकीदार का थर्ड डिग्री टॉर्चर
सहरसा में चौकीदार का थर्ड डिग्री टॉर्चर

Saharsa News: खबर बिहार के सहरसा जिले से है, जहां सौरबाजार थाना क्षेत्र में एक चौकीदार द्वारा एक शख्स को थर्ड डिग्री टॉर्चर देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक चौकीदार सिविल ड्रेस में एक शख्स को चोरी के आरोप में डंडे से बेरहमी से पिटाई करते हुए दिख रहा है, जबकि मार खा रहा युवक बार-बार यह कह रहा है कि उसने चोरी नहीं की है. बावजूद इसके चौकीदार उसे बेरहमी से पीट रहा है. इस बीच पिटाई खा रहा युवक उस चौकीदार से गुहार लगा रहा है. 

यह भी पढ़ें: प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ाया प्रेमी, ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा

चौकीदार की पिटाई से गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के संबंध में पीड़ित युवक अमित कुमार ने बताया कि सौरबाजार थाना क्षेत्र के समदा गांव में चार दिन पूर्व एक होटल में चोरी घटना घटी थी और इसको लेकर सौरबाजार थाने का चौकीदार अनमोल कुमार ने उसे शक के आधार पर पकड़ लिया और किसी दूसरे के दरवाजे पर बैठाकर पूछताछ शुरू कर दिया. इस दौरान चौकीदार युवक पर चोरी की बात स्वीकार करने का दबाव बनाते हुए पीटने लगा और फिर चौकीदार ने डंडे से बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी. 

जबकि पीड़ित युवक बार-बार उससे गुहार लगाता रहा कि उसने चोरी नही की है, लेकिन चौकीदार तबतक पिटता रहा जबतक वो बेहोश नहीं हो गया. पीड़ित युवक ने चौकीदार पर कार्रवाई करने की मांग की है. अब सवाल यह उठता है कि जब युवक ने चोरी की थी, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी. आखिर चौकीदार को इस तरह से किसी को पीटने का हक किसने दिया. हालांकि, इस संबंध में जब सौरबाजार थाना प्रभारी से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि पिटाई करने का मामला संज्ञान में आया है, लेकिन पीड़ित द्वारा अभीतक थाने में आवेदन नही दिया गया है. आवेदन आने पर जांच की जाएगी.

इनपुट- विशाल कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

