बीवी करोड़पति, MLA पति चप्पल में! जानें कौन हैं राजद विधायक गौतम कृष्ण

Who is RJD MLA Gautam Krishna: बिहार चुनाव के बाद विधानसभा का सत्र चल रहा है. इस सत्र में एक विधायक की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. जो अपनी सादगी या खास जीवनशैली की वजह से सुर्खियों में हैं. वह नाम हैं राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के महिषी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. गौतम कृष्ण का है. इनके चर्चा में रहने की वजह है कि वह चप्पल पहनकर विधानसभा पहुंचे. जोकि उनकी पत्नी की घोषित संपत्ति के ठीक विपरीत है.

करोड़ों की संपत्ति का सच, जानिए

चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार, डॉ. गौतम कृष्ण की कुल घोषित संपत्ति करीब 1.3 करोड़ रुपए है. वहीं उनकी पत्नी उनसे कहीं अधिक करोड़पति हैं. इन पर कोई देनदारी नहीं है. इसके बावजूद राजद विधायक गौतम कृष्ण अपनी जीवनशैली को गरीब मजदूर जैसा बताते हैं. डॉ. गौतम कृष्ण सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आने की वजह से काफी लोकप्रिय हैं. डॉ. गौतम कृष्ण पर दर्ज केसों की संख्या 5 है.

कौन हैं डॉ. गौतम कृष्ण?

डॉ. गौतम कृष्ण बिहार की महिषी विधानसभा सीट से राजद के विधायक हैं. राजनीति में आने से पहले वे एक खंड विकास अधिकारी (BDO) के पद पर कार्यरत थे, जिसे उन्होंने साल 2015 में छोड़कर दिया. सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आना उनके लिए आसान नहीं था. साल 2015 और 2020 के चुनावों में हार का सामना करने के बाद उन्होंने 2025 में तीसरी बार में जीत हासिल की.

दरअसल, विधायक बनने के बाद भी चप्पल पहनने के डॉ. गौतम कृष्ण के अनोखे अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा है. वहीं, उनका कहना है कि यह उनकी जीवन शैली है और वह बाढ़ प्रभावित कोसी क्षेत्र से आते हैं, जहां पानी और धूलकण में चप्पल पहनकर चलने में आसानी होती है.

