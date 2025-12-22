Advertisement
Saharsa Weather: सहरसा में Z Media की खबर का हुआ असर, भीषण सर्दी के बीच अब जागा प्रशासन

Saharsa Cold Wave: भीषण ठंड और शीतलहर के बीच चौक-चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं होने की खबर को ज़ी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी. जिसके बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया और अब शहर के चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी गई है. जिसके कारण अब लोग ज़ी मीडिया को धन्यवाद कह रहे हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 22, 2025, 06:33 AM IST

प्रशासन ने की अलाव की व्यवस्था
Saharsa Weather News: बिहार इन दिनों प्रचंड ठंड से कांप रहा है. हालात ऐसे हैं कि लोग अपना कामकाज छोड़कर सारा-सारा दिन सिर्फ अलाव के सामने बैठे रहते हैं. ऐसे बेरहम मौसम में सहरसा प्रशासन की ओर से अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके कारण बेचारे गरीब लोगों का जीना दूभर हो रहा था. Z Bihar-Jharkhand ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो कहीं जाकर प्रशासन नींद से जागा और अब जाकर अलाव की व्यवस्था की गई है. दरअसल, भीषण ठंड और शीतलहर के बीच चौक-चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं होने की खबर को ज़ी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी. जिसके बाद नगर निगम प्रसन हड़कत में आया और अब शहर के चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी गई है. 

देर से ही सही लेकिन प्रशासन के इस कदम से आम लोगों को बड़ी बहुत राहत मिलती नजर आ रही. भीषण ठंड के दौरान अलाव की व्यवस्था होने पर लोग खुश हैं और वो ज़ी मीडिया को धन्यवाद कह रहे हैं. आपको बता दें कि पिछले तीन दिनों से सहरसा में भीषण ठंड और शीतलहर से आम लोगों का जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. सर्दी के कारण लोगों का बुरा हाल है. ऐसे में चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था होने से आम लोगों की थोड़ी बहुत राहत मिल रही है.

ये भी पढ़ें- पटना में 3 दिनों से सूरज गायब! घने कोहरे की चादर में लिपटे बिहार के कई जिले

कैमूर जिले में शीतलहर ने जनजीवन की रफ्तार पूरी तरह थाम दी है. न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. कड़ाके की ठंड और घने कुहासे के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं. बेहद जरूरी काम न हो तो बाहर निकलना लोग टाल रहे हैं. सुबह और रात के समय ठंड का असर सबसे अधिक महसूस किया जा रहा है. भभुआ शहर में ठंड से राहत दिलाने के लिए नगर परिषद और अंचलाधिकारी की ओर से 7 से 8 प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है. इन जलते अलावों के पास राहगीर, मजदूर और जरूरतमंद लोग ठंड से राहत पा रहे हैं. अलाव जलते देख लोगों को सर्दी से कुछ हद तक निजात मिल रही है और वे राहत की सांस ले रहे हैं.

Saharsa Weather

