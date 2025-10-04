Sahibganj News: गंगा में मिली मृत डॉल्फिन से मचा हड़कंप, वन विभाग ने मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए शुरू की जांच

Bihar News: साहिबगंज जिले के मोकिमपुर पंचायत के शोभापुर गांव स्थित गंगा नदी तट पर शनिवार सुबह एक मृत डॉल्फिन मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. स्थानीय ग्रामीणों ने नदी किनारे मृत डॉल्फिन को देखा और तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी पप्पू यादव के नेतृत्व में विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत डॉल्फिन को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए साहिबगंज भेज दिया.

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डॉल्फिन की मौत का असली कारण पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. अनुमान यह लगाया जा रहा है कि डॉल्फिन की मौत प्राकृतिक कारणों से हो सकती है, लेकिन अन्य संभावनाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. फिलहाल विभागीय स्तर पर मामले की गहन जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: वो तड़पता रहा...वन विभाग रेस्क्यू करता रहा, बचाने गए, मगर जान चली गई! रुला देगी बगहा

गौरतलब है कि गंगा नदी की डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है और यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल है. इस श्रेणी के जीवों का शिकार करना या नुकसान पहुंचाना कानूनन अपराध है. वन विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वे नदी में पाए जाने वाले ऐसे दुर्लभ जीवों की सुरक्षा को लेकर सजग रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना विभाग को दें.

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि डॉल्फिन से जुड़ी किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल डॉल्फिन की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए वन विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है.

इनपुट: पंकज वर्मा

