Sahebganj News: झारखंड के साहिबगंज से सामने आया अयोध्या जैसा मंदिर-मस्जिद विवाद, पुलिस ने दोनों पक्षों से कागजात मांगे

Sahebganj News: अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुलझ गया है, लेकिन देश के कई धर्मस्थल अभी भी इसी तरह के विवाद का सामना कर रहे हैं. ऐसा ही एक विवाद अब झारखंड के साहिबगंज जिले से सामने आया है. यहां राजमहल के नवाबडेढ़ी सैदबाजार में मंदिर-मस्जिद का विवाद सामने आया है. यहां धर्मस्थल की जमीन को लेकर दो समुदाय आमने-सामने आ गए. विवाद इतना बढ़ गया कि स्थिति को संभालने के लिए राजमहल थाना की पुलिस को बुलाया गया. पुलिस ने फिलहाल तो दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर किसी तरह मामला शांत करा दिया है. पुलिस विवादित जमीन से जुड़े कागजात थाने में मंगवाकर मामले की जांच शुरू की गई है.

हिंदू पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि विवादित स्थल पर पहले से मंदिर और मस्जिद मौजूद थे. हिन्दू पक्ष का कहना है कि किसी कारण वश काफ़ी समय से लोग उस मंदिर में पूजा नहीं कर रहे थे. जिसे मुस्लिम समुदाय द्वारा धीरे धीरे तोड़ दिया और अब मंदिर की जमीन पर भी जबरन घेराबंदी की जा रही है. ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इस क्षेत्र में कई जगह मुगलकालीन मस्जिद और मंदिर बने हुए हैं, जिनकी जमीनें अनावादी श्रेणी में आती हैं और वे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण क्षेत्र में शामिल हैं. आरोप यह भी लगाया गया कि विधायक बदलने के बाद संबंधित पक्ष को संरक्षण मिल रहा है और इसी का फायदा उठाकर अनावादी जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है.

वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि विवादित जमीन रैयती है और उस पर उनका मालिकाना हक है. दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलों पर अड़े हुए हैं. पुलिस ने फिलहाल माहौल शांत कराने के साथ ही दोनों समुदाय से संयम बरतने की अपील की है. साथ ही पुलिस ने दोनों पक्षों से कहा है कि जमीन से जुड़े सभी कागजात थाने लेकर आएं, वहीं कागजातों की जांच की जाएगी. अब प्रशासनिक जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि जमीन की वास्तविक स्थिति क्या है.

रिपोर्ट- पंकज वर्मा

