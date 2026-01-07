Ranchi-Sahibganj Expressway: झारखंड को मोदी सरकार का 'न्यू ईयर गिफ्ट', रांची-साहिबगंज एक्सप्रेसवे समेत 4 हाई-स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी

Ranchi-Sahibganj Expressway News: नए साल पर झारखंड को केंद्र की मोदी सरकार से बड़ा तोहफा मिलने वाला है. केंद्र सरकार ने रांची-साहिबगंज 4 लेन एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा 4 स्पीडी कॉरीडोर के विकास में भी केंद्र से पूरा सहयोग किया जाएगा. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इन परियोजनाओं को हरी झंडी दिखा दी है. जानकारी के मुताबिक, झारखंड की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर मंगलवार (6 जनवरी) को दिल्ली में एक समीक्षा बैठक हुई. जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड के अधिकारियों से इन परियोजनाओं की जानकारी ली और फिर अपना क्लियरेंस दे दिया. केंद्रीय मंत्री गडकरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि सभी परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड कराएं, जिससे उनके क्रियान्वयन पर नजर रखी जा सके.

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने साहिबगंज में गंगा नदी पर नया पुल बनाने और चार स्पीड कॉरिडोर के विकास में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है. वहीं कुछ परियोजनाओं को गति देने के लिए अधिग्रहण और क्लीयरेंस की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिए हैं. समीक्षा बैठक के दौरान झारखंड में जारी और प्रस्तावित एनएच और एनएचएआई परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिलने की प्रक्रिया पर नितिन गडकरी ने संतुष्टि जताई. उन्होंने झारखंड के अधिकारियों से कहा कि परियोजनाओं को जितनी जल्दी क्लियरेंस मिलेगा, उनका निर्माण कार्य भी उसी स्पीड से हो सकेगा.

इस बैठक में रांची से साहेबगंज के बीच जैनामोड़, डुमरी, फुसरो तथा देवघर से मिर्खाबाद तक राष्ट्रीय राजमार्ग के अधूरे हिस्सों में सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर भी प्राथमिक सहमति बनी. इसके साथ ही राजमहल–मानिकचक गंगा पुल के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया. बैठक में झारखंड में चार प्रमुख कोरिडोर-ईस्ट-वेस्ट, ईस्टर्न, नॉर्थ-साउथ और सेंट्रल कोरिडोर-के विकास की योजना पर भी चर्चा हुई.