मां को ममेरा भाई के साथ संबंध बनाते बेटे ने देखा, फिर क्या प्रेमी संग मिलकर 14 साल के बेटे को मार डाला

Sahibganj News: साहिबगंज जिले के बारहरवा थाना क्षेत्र में एक मां ने अपने अवैध सम्बन्ध के कारण अपने ही 14 वर्षीय पुत्र कि निर्मम हत्या कर डाली. जिसका खुलासा पुलिस अनुसंधान में होने के बाद यह विषय पूरे जिला में चर्चा का विषय बना हुआ है.

दरअसल, साहिबगंज जिले के बारहरवा थाना क्षेत्र रतनपुर गांव में एक नाबालिग लड़के की शव मिलने कि सुचना बारहरवा थाना पुलिस को मिली. जिसके बाद पुलिस शव को बरामद कर पोस्टमर्डम के लिए भेज कर थाना कांड संख्या 28/2026 दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

बारहरवा प्रभाग के इस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम ने जांच के क्रम में मृतक आयुष कि मां मीनू देवी और मृतक के ममेरा भाई रोहित साहा को गिरफ्तार कर पूछताछ किया. पूछताछ में जो खुलासा हुआ सभी के रोंगटे खड़ा कर दिया.

मृतक आयुष 14 वर्ष की मां मीनू देवी 33 वर्ष का अवैध सम्बन्ध मृतक आयुष के ममेरा भाई यानी मीनू देवी के भाई का लड़का रोहित साहा 30 वर्ष के साथ पिछले दो साल से था. इसी कड़ी में 7 फरवरी कि रात 9 बजे आयुष अपनी मां को अपने ममेरे भाई रोहित साहा के साथ आपत्ति जनक हालत में देख लिया.

बताया जा रहा है कि मीनू देवी और रोहित साहा ने अवैध सम्बन्ध को समाज में शोर होने के डर से आयुष को गला घोंटकर मार डाला, उसके बाद उसके शव को पास के तालाब में फेंक दिया. पुलिस दोनों आरोपियों को न्यायायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

रिपोर्ट: पंकज वर्मा

