Sahibganj News: इलाज के लिए घर गिरवी रखा, फिर भी नहीं बची जान, अस्पताल पर गलत ऑपरेशन का आरोप

साहिबगंज जिले में निजी अस्पतालों की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है. जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र स्थित रम्मैया सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में गोल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन कराने के बाद मरीज नीतू देवी की मौत हो गई. नीतू देवी का 7 नवंबर 2025 को ऑपरेशन किया गया था. परिजन का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा की गई सर्जरी गलत तरीके से की गई, जिसका असर ऑपरेशन के चार दिन बाद ही दिखने लगा और मरीज की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई.

मरीज के पति विजय राम ई-रिक्शा चलाकर परिवार का खर्च चलाते हैं. पत्नी की हालत बिगड़ने पर अस्पताल ने 12 नवंबर को उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया. आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद परिजन मरीज को भागलपुर ले गए, जहां दो डॉक्टरों ने भी इलाज से हाथ खड़े कर दिए. बाद में उन्हें पटना के एनएमसीएच ले जाया गया. यहां भी डॉक्टरों ने दोबारा ऑपरेशन की जरूरत बताई, लेकिन बचने की कोई गारंटी नहीं दी. परिवार को ओपोलो कोलकाता जाने की सलाह दी गई.

परिजन ने इलाज के लिए घर तक गिरवी रख दिया और नीतू देवी को ओपोलो अस्पताल में भर्ती कराया. यहां एक सप्ताह से ज्यादा वक्त तक इलाज चला, लेकिन हालत में सुधार नहीं आया और 5 दिसंबर को उनकी मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि ओपोलो अस्पताल ने 6 से 7 लाख रुपये के भुगतान के बाद भी 11 लाख 40 हजार रुपये का बिल थमा दिया. बकाया राशि के लिए अस्पताल ने तीन एडवांस चेक और बॉन्ड भरवाकर ही शव परिजनों को सौंपा.

मृतक के पति ने लिखित शिकायत में रम्मैया सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया है. शिकायत में कहा गया है कि गलत ऑपरेशन के कारण ही मरीज की स्थिति बदली. पति ने अस्पताल की जांच, दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है.

परिजन ने यह भी सवाल उठाया कि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर जितेंद्र शर्मा के नाम के आगे अस्पताल बोर्ड पर सिर्फ एमबीबीएस लिखा है, ऐसे में गोल ब्लैडर सर्जरी करने की अनुमति कैसे मिली? डॉक्टर ने फोन पर कहा कि उन्होंने 2024 में एमएस (सर्जरी) की डिग्री प्राप्त की है और ऑपरेशन में सब सामान्य था, सिर्फ अधिक पानी आने के कारण मरीज को रेफर किया गया.

अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ऑपरेशन सफल रहा था और मरीज की मौत का कारण कुछ और था. अस्पताल ने किसी भी तरह की लापरवाही को नकार दिया है. हालांकि पूरा मामला अब जांच के दायरे में है.

पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. स्वास्थ्य विभाग को भी अस्पताल की संरचना, डॉक्टर की योग्यता और इलाज के दौरान हुई संभावित लापरवाही की जांच के निर्देश दिए जा सकते हैं. यह मामला जिले के निजी अस्पतालों की गुणवत्ता और निगरानी पर फिर से सवाल खड़ा करता है.

इनपुट - पंकज वर्मा