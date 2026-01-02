ब्रेकिंग न्यूज

Sahibganj Road Accident: हादसे ने छीनी तीन जिंदगी, अस्पताल में बदइंतजामी देख भड़के परिजन

Sahibganj Road Accident: साहिबगंज जिला के रांगा थाना क्षेत्र में दहुआ के पास एक टेम्पू और तेल टेकर आमने सामने आने से टेम्पू में सवार तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं, चार से पांच लोग बुरी तरह से घ्याल हो गये. जिनको बेहतर इलाज के लिए बहार रेफर कर दिया गया.

मृतक के परिजन ने आरोप लगया कि अगर पतना सामुदायिक स्वास्थ केंद्र मे उचित स्वास्थ्य सुविधा होती तो लोगो की जान बच सकती थी. लोगों ने पतना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मे जमकर हंगामा भी किया. पुलिस लोगों को शांत कराया.