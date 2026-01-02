Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3061571
Zee Bihar JharkhandJH Sahebganj

Trending Photos

भीषण सड़क हादसे में तीन की मौत
ब्रेकिंग न्यूज

Sahibganj Road Accident: हादसे ने छीनी तीन जिंदगी, अस्पताल में बदइंतजामी देख भड़के परिजन

Sahibganj Road Accident: साहिबगंज जिला के रांगा थाना क्षेत्र में दहुआ के पास एक टेम्पू और तेल टेकर आमने सामने आने से टेम्पू में सवार तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं, चार से पांच लोग बुरी तरह से घ्याल हो गये. जिनको बेहतर इलाज के लिए बहार रेफर कर दिया गया. 

मृतक के परिजन ने आरोप लगया कि अगर पतना सामुदायिक स्वास्थ केंद्र मे उचित स्वास्थ्य सुविधा होती तो लोगो की जान बच सकती थी. लोगों ने पतना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मे जमकर हंगामा भी किया. पुलिस लोगों को शांत कराया.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

TAGS

Sahibganj districtJharkhand news

Trending news

Sahibganj district
हादसे ने छीनी तीन जिंदगी, अस्पताल में बदइंतजामी देख भड़के परिजन
Jharkhad crime news
लिव-इन रिलेशनशिप में खूनी वारदात, गुमला में युवक ने कुल्हाड़ी से की पार्टनर की हत्या
Lalu Yadav
लालू यादव का यह बंगला भी विरोधियों के निशाने पर आया, अब क्या करेंगे RJD अध्यक्ष?
Jharkhand Nikay Chunav 2026
सर्दी के मौसम में झारखंड निकाय चुनाव ने चढ़ाया सियासी पारा, देखें किसकी-कितनी तैयारी
bihar motihari news
डेढ़ साल से पेट में कैंची लेकर घूम रही थी महिला, डॉक्टर की लापरवाही ने ले ली जान
Minister Rekha Arya Husband
उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति के विवादित बयान से बिहार का सियासी पारा चढ़ा
Muzaffarpur News
नए साल के पहले दिन मातम, मुजफ्फरपुर–बेगूसराय हादसों में गईं तीन युवाओं की जान
Jamui News
Jamui News: पारिवारिक कलह से उजड़ा परिवार, मां के फैसले ने ले ली दो मासूमों की जान
BJP
'20-25 हजार में लड़कियां मिलती हैं बिहार की लड़कियां...', BJP मंत्री के पति का बयान
Patna crime news
दानापुर में दरिंदगी! खटाल में सो रहे 15 वर्षीय किशोर की गला दबाकर हत्या