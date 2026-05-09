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समस्तीपुर में काल बनकर गिरा 100 साल पुराना बरगद, घर ढहने से बुजुर्ग की मौत, पत्नी की हालत गंभीर

Samastipur Latest News: समस्तीपुर में कुदरत का कहर शुक्रवार को देखने को मिला. यहां पर आंधी-बारिश की वजह से 100 साल पुराना विशाल बरगद का पेड़ एक घर पर गिर पड़ा. जिसकी वजह से 55 वर्षीय मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई.

Written By  Mantun Kumar Rai|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 09, 2026, 02:26 PM IST

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समस्तीपुर में काल बनकर गिरा 100 साल पुराना बरगद
समस्तीपुर में काल बनकर गिरा 100 साल पुराना बरगद

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र अंतर्गत छतौना पंचायत के वार्ड संख्या-7 में शुक्रवार शाम तेज आंधी और बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया. गांव में स्थित एक 100 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ अचानक एक घर पर गिर पड़ा, जिससे 55 वर्षीय रमा महतो की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में उनकी पत्नी समेत दो महिलाएं घायल हो गईं. घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है.

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की शाम अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ भारी बारिश शुरू हो गई. इसी दौरान गांव के पास स्थित वर्षों पुराना बरगद का विशाल पेड़ तेज हवा के दबाव में टूटकर रमा महतो के घर पर गिर पड़ा. उस समय परिवार के लोग घर के अंदर मौजूद थे. पेड़ गिरते ही घर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और मलबे में दबने से रमा महतो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हादसे में उनकी पत्नी आरती देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं. 

वहीं, बगल में रहने वाली संगीता देवी के घर पर भी पेड़ की डालियां गिर गईं, जिससे वह भी घायल हो गईं. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला.

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ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है. बताया जा रहा है कि आरती देवी की हालत भी गंभीर बनी हुई है. 

घटना की सूचना मिलते ही मुफ्फसिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. इस हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है. बताया जाता है मृतक गांव में ही खेतों में मजदूरी कर अपना घर परिवार चला रहा था.

यह भी पढ़ें: सावधान! पटना में भारी बारिश और तूफानी हवाएं मचाएंगी तबाही, IMD का रेड अलर्ट जारी

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