कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती आज: कर्पूरीग्राम पहुंचेंगे CM नीतीश, 3 करोड़ की लागत से बने पंचायत सरकार भवन का करेंगे उद्घाटन

Karpoori Thakur 102nd birth anniversary: समस्तीपुर में कर्पूरीग्राम में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री समेत कई मंत्री-सांसद होंगे शामिल.
Karpoori Thakur 102nd birth anniversary: भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती समारोह कर्पूरीग्राम में आज 24 तारीख को आयोजित है. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत अन्य मंत्री, सांसद, विधायक एवं अधिकारी भी शामिल होने की होंगे. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर 10:00 बजे में हेलीकॉप्टर से आने की संभावना है.
बता दें कि जननायक की जयंती समारोह को राजकीय समारोह का दर्जा दिया गया है. इसमें मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्री, पदाधिकारी, विधायक, सांसद कर्पूरी ग्राम में पहुंचकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और स्मृति भवन पर सबधर्म प्रार्थना सभा में शामिल होंगे.
पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन
इस दौरान सभी उनके स्मृति में बनाए गए झोपड़ी को भी देखेंगे. इस दौरान सीएम नीतीश कर्पूरीग्राम में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन भी करेंगे. यह लगभग तीन करोड़ की लागत से बना है. इससे पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा स्मृति भवन, कॉलेज मैदान व त्रिमूर्ति भवन में माल्यार्पण भी करेंगे. डीएम ने सभी दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने निर्धारित समय पर आवंटित प्रतिनियुक्ति स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जाएंगे. डीएम ने शुक्रवार को भी हेलीपैड, स्मृति भवन, महाविद्यालय परिसर में तैनात पदाधिकारी को निर्देश दिया है.
रोहिणी आचार्य ने किया नमन
कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती समारोह पर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'सामाजिक समरसता की विचारधारा के अग्रदूत, महान स्वतंत्रता सेनानी व् समाज सुधारक , बिहार के पूर्व - मुख्यमंत्री , प्रेरणास्रोत , भारत - रत्न, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन.'
रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय