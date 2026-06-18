समस्तीपुर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और जिला पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस टीम ने असम, पश्चिम बंगाल समेत बिहार के अलग-अलग जिलों के रहने वाले 105 लड़के और लड़कियों को मुफस्सिल थाना क्षेत्र से सकुशल रेस्क्यू किया है. इन सभी मासूमों को सरकारी विभाग में पक्की नौकरी दिलाने का झांसा देकर समस्तीपुर बुलाया गया था और यहाँ उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था. इस पूरे ग्रुप में 38 लड़कियां भी शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक, शहर के भोला टॉकीज रेलवे गुमटी के पास मार्केटिंग से जुड़ी एक फर्जी कंपनी की ओर से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पहले इनका इंटरव्यू लिया गया था. इसके बाद दो महीने की ट्रेनिंग के बहाने इनसे जबरन मार्केटिंग का काम कराया जाता था. जब लंबी ट्रेनिंग के बाद भी इन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली, तब इसकी शिकायत पुलिस और ह्यूमन राइट्स के पास पहुंची, जिसके बाद बुधवार रात धरमपुर और मुसापुर समेत कई संदिग्ध जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई.