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समस्तीपुर में सरकारी नौकरी का झांसा देकर बनाया बंधक, 38 लड़कियों समेत 105 युवाओं को पुलिस ने किया रेस्क्यू

समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल और नगर थाना क्षेत्र में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और स्थानीय पुलिस ने एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए 105 युवक-युवतियों को बंधकमुक्त कराया है, जिनमें 38 लड़कियां और कई नाबालिग शामिल हैं. इन सभी को असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के विभिन्न जिलों से सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर बुलाया गया था.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Saurabh Jha
Published: Jun 18, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:07 PM IST
समस्तीपुर में सरकारी नौकरी का झांसा देकर बनाया बंधक, 38 लड़कियों समेत 105 युवाओं को पुलिस ने किया रेस्क्यू
Image Credit: समस्तीपुर में मानव तस्करी का खुलासा

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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