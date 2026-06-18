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समस्तीपुर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और जिला पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस टीम ने असम, पश्चिम बंगाल समेत बिहार के अलग-अलग जिलों के रहने वाले 105 लड़के और लड़कियों को मुफस्सिल थाना क्षेत्र से सकुशल रेस्क्यू किया है. इन सभी मासूमों को सरकारी विभाग में पक्की नौकरी दिलाने का झांसा देकर समस्तीपुर बुलाया गया था और यहाँ उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था. इस पूरे ग्रुप में 38 लड़कियां भी शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक, शहर के भोला टॉकीज रेलवे गुमटी के पास मार्केटिंग से जुड़ी एक फर्जी कंपनी की ओर से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पहले इनका इंटरव्यू लिया गया था. इसके बाद दो महीने की ट्रेनिंग के बहाने इनसे जबरन मार्केटिंग का काम कराया जाता था. जब लंबी ट्रेनिंग के बाद भी इन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली, तब इसकी शिकायत पुलिस और ह्यूमन राइट्स के पास पहुंची, जिसके बाद बुधवार रात धरमपुर और मुसापुर समेत कई संदिग्ध जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई.
अलग-अलग मकानों में बंधक बनाकर रखी गई थीं 38 लड़कियां
पुलिस के अनुसार, नौकरी दिलाने के नाम पर इन युवक-युवतियों को अलग-अलग खुफिया स्थानों पर बंधक बनाकर रखा गया था. पुलिस अब इस पूरे रैकेट की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस घिनौने खेल के पीछे कौन-कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं और यह गिरोह कब से एक्टिव था. पकड़े गए लोगों में शामिल नाबालिग बच्चों को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसके बाद उनके परिजनों को बुलाकर उन्हें सौंपा जाएगा. वहीं, बालिग युवक-युवतियों को कानूनी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके घर भेजा जाएगा. पूरे मामले में मानव तस्करी (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) और धोखाधड़ी के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. पुलिस की इस भारी छापेमारी के बाद शहर के मार्केटिंग परिसर स्थित कार्यालय में ताला लगाकर कंपनी के सभी स्टाफ फरार हो गए हैं. पुलिस की विशेष टीम अब संचालक और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जगह-जगह छापेमारी कर रही है.
पीड़ितों ने आपबीती सुनाते हुए इस फर्जीवाड़े की पूरी कहानी बयां की है. कटिहार जिले के रहने वाले पीड़ित रमेश कुमार ने बताया, "मैंने मैट्रिक तक पढ़ाई की है. मुझे कृषि विभाग में फोर्थ ग्रेड स्टाफ के तौर पर जॉइनिंग कराने की बात कही गई थी. नौकरी दिलाने के नाम पर मुझसे ₹27,000 भी ले लिए गए. कंपनी के स्टाफ ने बताया था कि पहले दो महीने की ट्रेनिंग होगी, लेकिन यहाँ हमसे कंपनियों के प्रोडक्ट्स बाजार में घूम-घूम कर बेचने का काम कराया जाने लगा. हमें कड़ा टारगेट भी दिया जा रहा था और कहा गया था कि किसी भी प्रोडक्ट को कम से कम ₹5,000 में बेचना होगा, नहीं तो आपकी सरकारी नौकरी फाइनल नहीं होगी."
वहीं, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली पीड़ित लड़की आरती ने बताया कि उनका परिवार काफी गरीब है. उसे एक कंपनी द्वारा समस्तीपुर में सरकारी नौकरी दिलाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वह अपने एक दोस्त के माध्यम से यहाँ पहुंची थी. वहाँ सबसे पहले उससे ₹25,000 जमा करवाए गए. रुपए जमा करने के बाद उसे कॉस्मेटिक आइटम गली-गली घूमकर बेचने को कहा गया. जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें डराया-धमकाया जाता था.
आरती ने आगे बताया, "हमलोगों को झूठा भरोसा दिया गया था कि यह फील्ड वर्क भी हमारी सरकारी नौकरी की ट्रेनिंग का ही एक जरूरी हिस्सा है. कंपनी की ओर से हम सभी को अलग-अलग बंद मकानों में रखा जाता था, जहां हमें खाने में सिर्फ चावल और सोयाबीन की सब्जी दी जाती थी. अगर कोई भी इस बदइंतजामी या काम का विरोध करता था, तो कंपनी के लोग उसे धमकी देते थे कि तुम्हें नौकरी से हटा देंगे. इसी डर की वजह से सब चुपचाप प्रताड़ना सह रहे थे."
इस पूरे सनसनीखेज मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी संजय पांडेय ने बताया कि जिला पुलिस को लगातार इस फर्जीवाड़े से जुड़ी गुप्त सूचनाएं मिल रही थीं. इसी आधार पर नगर और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की गई, जहां से भारी संख्या में लड़के और लड़कियों को सुरक्षित रिकवर किया गया है. इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ह्यूमन राइट्स की टीम भी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी. उन्होंने बताया कि रेस्क्यू किए गए लोगों में कई नाबालिग किशोर भी शामिल हैं, जिन्हें सरकारी नौकरी का लालच देकर यहाँ जबरन रोका गया था. पुलिस इस गिरोह के सभी फरार सदस्यों की सरगर्मी से तलाश कर रही है.