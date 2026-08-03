Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Samastipur
  • /155 हाथ लंबे कांवड़ के साथ विद्यापतिधाम पहुंचे 1100 शिवभक्त, 5 साल से जारी है यह अनोखी परंपरा

155 हाथ लंबे कांवड़ के साथ विद्यापतिधाम पहुंचे 1100 शिवभक्त, 5 साल से जारी है यह अनोखी परंपरा

Samstipur News: भगवान शिव की पवित्र नगरी विद्यापतिधाम एक बार फिर असीम आस्था और भक्ति के रंगों में सराबोर हो उठी. बीते पांच वर्षों से चली आ रही अपनी अनूठी परंपरा को निभाते हुए 1100 कांवड़ियों का एक भव्य जत्था 155 हाथ लंबे विशाल कांवड़ के साथ धाम पहुंचा.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByShailendra
Published: Aug 03, 2026, 11:03 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:03 PM IST
155 हाथ लंबे कांवड़ के साथ विद्यापतिधाम पहुंचे 1100 शिवभक्त, 5 साल से जारी है यह अनोखी परंपरा
Image Credit: (Z News) 155 हाथ लंबे कांवड़ के साथ विद्यापतिधाम पहुंचे 1100 शिवभक्त

About the Author

Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
समस्तीपुर में गाय बांधने के विवाद में चले लाठी-डंडे, हिंसक झड़प में 5 लोग घायल
2
3
4
5