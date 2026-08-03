/155 हाथ लंबे कांवड़ के साथ विद्यापतिधाम पहुंचे 1100 शिवभक्त, 5 साल से जारी है यह अनोखी परंपरा

समस्तीपुर जिले के विद्यापतिनगर भक्त और भगवान की नगरी में सावन की प्रथम सोमवारी पर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब मोहनपुर प्रखंड के जौनापुर गांव से 1100 शिवभक्तों का विशाल कांवड़ियों का जत्था 155 हाथ लंबे भव्य कांवड़ के साथ विद्यापतिधाम पहुंचा. पूरे मार्ग में हर-हर महादेव और बोल बम के गगनभेदी जयघोष से वातावरण शिवमय हो उठा. श्रद्धालुओं का यह अनूठा जत्था आकर्षण का केंद्र बना रहा और मंदिर पहुंचने पर अन्य श्रद्धालुओं ने भी उनकी भक्ति और अनुशासन की सराहना की.