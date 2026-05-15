घर का इकलौता चिराग था, वो भी बुझा दिया...सिर्फ मोबाइल चोरी का शक हुआ और सिगरेट से दागा, फिर पीट-पीटकर मार डाला

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी के आरोप में 16 वर्षीय किशोर की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि किशोर को पहले सिगरेट से दागा गया और फिर लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा गया. गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है.

मृतक की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर वार्ड संख्या-1 निवासी प्रदीप दास के 16 वर्षीय पुत्र दर्शन कुमार के रूप में हुई है. वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था.मृतक के चाचा गोलू कुमार ने बताया कि रविवार शाम गांव के कुछ युवक दर्शन कुमार को घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे. उन पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए अमानवीय तरीके से मारपीट की गई.

आरोप है कि युवकों ने उसके हाथ-पैर को सिगरेट से दागा और लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा. गंभीर रूप से घायल करने के बाद उसे मकई के खेत में फेंक दिया गया. कुछ स्थानीय लोगों ने घायल किशोर को देखा और उसे घर पहुंचाया. आर्थिक तंगी के कारण परिजनों ने पहले घर पर ही उसका इलाज शुरू कराया. मंगलवार को हालत बिगड़ने पर परिवार उसे बड़े अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की सूचना मिलते ही उजियारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

उजियारपुर थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि युवक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है और इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों की ओर से लिखित आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: जमीन के लिए बेटे ने मां का काट डाला गला, जिलवी देवी ने पुलिस से मांगी थी सुरक्षा