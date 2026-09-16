/समस्तीपुर में दो बाइकों की सीधी टक्कर, 2 लोगों की मौत, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

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समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र में 16 सितंबर, 2026 बुधवार की दोपहर तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई. घटना मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के चौक से आगे एनएच 28 पर हुआ है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े.
दुर्घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. कुछ देर तक घटनास्थल पर अफरातफरी की स्थिति बनी रही. सूचना मिलने पर मुसरीघरारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेजा. हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो गई. सदर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में तैनात डॉक्टर आरपी मंडल ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.
घटना के बाद पुलिस दोनों मृतकों की पहचान करने में जुट गई. पुलिस को दोनों के पास से मिले सामान और दुर्घटनाग्रस्त बाइकों के आधार पर पहचान करने की कोशिश कर रही है. साथ ही आसपास के लोगों से भी मृतकों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.
घटना के संबंध में मुसरीघरारी थाने की प्रभारी थानाध्यक्ष नेहा निधि ने बताया कि दलसिंहसराय की ओर जाने वाली सड़क पर दो बाइकों की टक्कर हुई है. दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए थे. पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर गई, लेकिन रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई. पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त बाइकों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों बाइक सवार कहां से आ रहे थे और किस दिशा में जा रहे थे. हादसे की वास्तविक वजह जानने के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि टक्कर से पहले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके. दोनों शवों को फिलहाल सदर अस्पताल में रखा गया है. पहचान होने के बाद पुलिस परिजनों को सूचना देगी और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.