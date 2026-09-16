/समस्तीपुर में दो बाइकों की सीधी टक्कर, 2 लोगों की मौत, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों बाइक सवार कहां से आ रहे थे और किस दिशा में जा रहे थे. हादसे की वास्तविक वजह जानने के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि टक्कर से पहले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके. दोनों शवों को फिलहाल सदर अस्पताल में रखा गया है. पहचान होने के बाद पुलिस परिजनों को सूचना देगी और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.