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समस्तीपुर में दो बाइकों की सीधी टक्कर, 2 लोगों की मौत, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

Samastipur Road Accident: समस्तीपुर में तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने-सामने की सीधी टक्कर हो गई. इस हादसे में दो बाइक सवार की मौत हो गई. यह घटना एनएच 28 पर घटी.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByShailendra
Published: Sep 16, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 05:23 PM IST
समस्तीपुर में दो बाइकों की सीधी टक्कर, 2 लोगों की मौत, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
Image Credit: समस्तीपुर में दो बाइकों की सीधी टक्कर, 2 लोगों की मौत (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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