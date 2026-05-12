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समस्तीपुर में दिन-दहाड़े 22 वर्षीय युवक की गला रेत कर हत्या, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस

समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को मोहम्मद आजाद नामक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई. युवक का शव खानपुर मिडिल स्कूल के पीछे एक बगीचे से बरामद हुआ. मौके से मिली शराब और खाने की बोतलों से यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि दोस्तों के साथ खाने-पीने के दौरान हुए विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Written By  Mantun Kumar Rai|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: May 12, 2026, 08:30 PM IST

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समस्तीपुर में दिनदहाड़े 22 साल के युवक की गला रेतकर हत्या
समस्तीपुर में दिनदहाड़े 22 साल के युवक की गला रेतकर हत्या

समस्तीपुर जिले के खानपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक युवक की बगीचे में बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. यह दुखद घटना मंगलवार को खानपुर बाजार के मिडिल स्कूल के पीछे स्थित एक बगीचे में हुई. मृतक की पहचान 22 साल के मोहम्मद आजाद के रूप में हुई है, जो खानपुर दक्षिणी निवासी मोहम्मद रुस्तम का बेटा था. बताया जा रहा है कि आजाद को बहुत ही निर्दयता से मारा गया है. हमलावरों ने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया, जिससे मौके पर ही उसकी जान चली गई. दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

मृतक के भाई मोहम्मद शैयाद ने बताया कि आजाद सुबह करीब 10 बजे घर से निकला था. उसने घर पर बस इतना कहा था कि वह पास के खानपुर चौक तक जा रहा है और थोड़ी देर में लौट आएगा. लेकिन किसे पता था कि वह कभी वापस नहीं आएगा. घर से निकलने के करीब 3 घंटे बाद परिवार को सूचना मिली कि स्कूल के पीछे बगीचे में एक लड़के की लाश पड़ी है. जब घरवाले वहां पहुंचे तो आजाद का शव देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.

पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची, तो उसे वहां से कई ऐसी चीजें मिलीं जो हत्या की वजह की ओर इशारा कर रही हैं. पुलिस को मौके से एक जोड़ी चप्पल, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और खाने-पीने का सामान मिला है. इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां कुछ लोग बैठकर पार्टी कर रहे थे और उसी दौरान किसी बात पर विवाद हुआ और आजाद की हत्या कर दी गई. वहीं, गांव के लोगों में यह चर्चा भी है कि उस बगीचे में अवैध रूप से जुआ खेला जाता है और नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है. आशंका जताई जा रही है कि जुए के खेल में हार-जीत को लेकर हुए झगड़े के बाद इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया होगा.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर डीएसपी-2 संजय कुमार खुद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. शुरुआती छानबीन में खाने-पीने के दौरान हुए झगड़े की बात प्रमुखता से सामने आ रही है. पुलिस अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है. फिलहाल शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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