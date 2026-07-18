/कुरकुरे का लालच देकर 3 साल के बच्चे का अपहरण, 48 घंटे बाद बगीचे से मिला, समस्तीपुर पुलिस की दबिश जारी

स्थानीय लोगों द्वारा भेजी गई तस्वीर का मिलान करने पर पुष्टि हुई कि यह वही बच्चा है, जिसका समस्तीपुर जंक्शन से अपहरण हुआ था. इसके बाद जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को सकुशल बरामद कर समस्तीपुर ले आई. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बच्चे को उसके परिजनों को सौंपा जाएगा.

फिलहाल, इस मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस उस व्यक्ति की पहचान कर रही है, जो बच्चे को स्टेशन से लेकर गया था. जीआरपी का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.