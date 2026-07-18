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कुरकुरे का लालच देकर 3 साल के बच्चे का अपहरण, 48 घंटे बाद बगीचे से मिला, समस्तीपुर पुलिस की दबिश जारी

Samastipur Junction: उजियारपुर थाना क्षेत्र के मालती गांव निवासी कंचन देवी अपने तीन वर्षीय पुत्र केतन के साथ दरभंगा में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए समस्तीपुर रेलवे जंक्शन पहुंची थीं. ट्रेन आने में देरी होने के कारण वह प्लेटफॉर्म संख्या-1 पर बच्चे के साथ बैठी थीं. इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति मासूम को बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर स्टेशन के मुख्य गेट से बाहर निकल गया.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Shailendra
Published: Jul 18, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:46 PM IST
कुरकुरे का लालच देकर 3 साल के बच्चे का अपहरण, 48 घंटे बाद बगीचे से मिला, समस्तीपुर पुलिस की दबिश जारी
Image Credit: (Z News) समस्तीपुर जंक्शन से कुरकुरे खिलाकर 3 साल के मासूम को ले गया आरोपीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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