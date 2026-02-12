समस्तीपुर में हैवानियत की हदें पार: 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, शरीर पर मिले दांतों से काटने के अनगिनत निशान

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की शाम एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. यहां आरोपी पीड़ित बच्ची का पड़ोसी शंकर सदा बताया जा रहा है. बताया गया कि आरोपी ने बच्ची को पहले बहला फुसलाकर अपने साथ गेहूं के खेत में ले जाकर जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया. इस दौरान उसने बच्ची के शरीर पर दांतों से काटकर कई जगहों पर जख्म कर दिया. बच्ची की स्थिति बिगड़ता देख आरोपी उसे खेत में छोड़कर फरार हो गया.

पीड़िता की मां ने जब बच्ची की खोजबीन शुरू की तो किसी ने बताया कि वह शंकर सदा के साथ खेत की तरफ जाती दिखी थीं. बाद उसे उसी दिशा में खोजबीन शुरू की गई तो बच्ची एक गेहूं के खेत में बेहोशी की हालत में मिली. उसकी गंभीर स्थिति को देख तत्काल एक शहर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया. जहां उसका उपचार चिकित्सकों ने किया.

वहीं, घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाना की पुलिस ने बच्ची के परिजनों से पूछताछ कर और डॉक्टर से बातचीत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के संबंध में बच्ची की मां ने कहा कि वह स्कूल से आई थी और फिर ट्यूशन गई थी. वहां से आने के बाद वह अपने दरवाजे पर ही थी, लेकिन न जाने कैसे पड़ोस के रहने वाले एक युवक ने उसे बुलाकर ले गया, नहीं देख पाए.

उन्होंने बताया कि वो गेंहू के खेत से बेहोशी की हालत में शाम 7 बजे मिली, इसके बाद अस्पताल लेकर पहुंचे. निजी अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टर ने कहा कि एक छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष है उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई है. उसके अपर पार्ट में कई जगह दांत के निशान है. इस दौरान ओठ कट गया है. शरीर पर अधिक कई जगह काटा गया है, जिससे वो कोमा में चली गई थी. बच्ची की मां उसे अस्पताल में लाई तो उसे होश में लाने के लिए एक घंटे से अधिक समय लगा. जब बच्ची को होश आया तो पुलिस को सूचना दिया गया. हालांकि, उसके प्राइवेट पार्ट में कोई इन्जरी नहीं है. मगर, अपर पार्ट पर अनगिनत दांत के निशान हैं.

वहींं, घटना के संबंध में समस्तीपुर सदर एएसपी संजय पांडे ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक पीड़िता जिसकी उम्र चार वर्ष है. उसकी मां ने बेहोशी की हालत में उसे एक निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया. उसके साथ गलत किया गया है. उसके शरीर पर जख्म के निशान पाएं गए हैं. मामला संज्ञान में आते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच पूछताछ के दौरान ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

रिपोर्ट: मनटुन कुमार राय

