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पान दुकान की आड़ में बिक रहा था गांजा, समस्तीपुर में छोटू गिरफ्तार

Samastipur Latest News: समस्तीपुर में पुलिस ने पान दुकान में छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने 425 ग्राम गांजा जैसा मादक पदार्थ बरामद किया. यह कार्रवाई दंडाधिकारी रोसड़ा की मौजूदगी में हुई.

Written By  Mantun Kumar Roy|Edited By: Shailendra |Last Updated: Jun 02, 2026, 08:11 PM IST

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समस्तीपुर में एक पान की दुकान से 425 ग्राम गांजा बरामद
समस्तीपुर में एक पान की दुकान से 425 ग्राम गांजा बरामद

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के जरही चौकवा पोखर के समीप स्थित एक गुमटीनुमा पान दुकान में दंडाधिकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 425 ग्राम गांजा जैसा मादक पदार्थ बरामद किया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

दंडाधिकारी रोसड़ा की मौजूदगी में रोसड़ा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान जरही चौकवा पोखर के पास स्थित एक पान दुकान की तलाशी ली गई, जहां से 425 ग्राम गांजा जैसा मादक पदार्थ बरामद हुआ. मामले में पुलिस ने जरही निवासी रामकुमार पासवान उर्फ छोटू, पिता रामकांत पासवान उर्फ लोलू को गिरफ्तार किया है.

बरामदगी के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया पूरी करते हुए जेल भेज दिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. 

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उन्होंने लोगों से भी अपील की कि अगर कहीं नशीले पदार्थों के कारोबार की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें.छापेमारी दल में नगर इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष लालबाबू कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक सुभाष चंद्र मंडल, अनीश कुमार, परिवादी पुलिस अवर निरीक्षक मनीषा कुमारी, सहायक अवर निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह समेत रोसड़ा थाना के अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे.

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