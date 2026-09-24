/समस्तीपुर में चापाकल पर पानी पी रही छात्राओं पर गिरा 50 साल पुराना बरगद, 2 की मौत

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समस्तीपुर में 24 सितंबर, 2026 दिन गुरुवार को लगातार हो रही बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां विभूतिपुर थाना क्षेत्र के चकबुदुलिया स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में अचानक करीब 50 साल पुराना बरगद का पेड़ गिर गया. पेड़ की चपेट में आने से दो स्कूली छात्राओं की मौत हो गई, जबकि एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. मृत छात्राओं की पहचान अमरजीत ठाकुर की 13 वर्षीय बेटी अनन्या कुमारी और रामकुमार महतो की 14 वर्षीय बेटी सचहानि कुमारी के रूप में हुई है. वहीं, घायल छात्रा की पहचान मो. ताजिम की बेटी गुलनाज खातून के रूप में हुई है. घायल गुलनाज को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया है.
बताया जा रहा है कि मध्याह्न भोजन के बाद तीनों छात्राएं स्कूल परिसर में चापाकल के पास पानी पीने गई थी. इसी दौरान अचानक बरगद का विशाल पेड़ भरभराकर गिर गया. छात्राओं को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वे पेड़ की चपेट में आ गईं.
स्थानीय लोगों के अनुसार, लगातार बारिश के कारण पेड़ के आसपास की मिट्टी का कटाव हो रहा था. इससे करीब 50 साल पुराने बरगद के पेड़ की जड़ें कमजोर हो गई थी. इसी वजह से पेड़ अचानक गिरने की बात सामने आ रही है.
पेड़ गिरने की तेज आवाज सुनकर स्कूल के शिक्षक और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को हटाकर छात्राओं को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दो छात्राओं की मौत हो चुकी थी.
मामले में रोसड़ा डीएसपी संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि दो बच्चियों की मौत होने की सूचना मिली है. पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया है. मृत छात्राओं के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.