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समस्तीपुर में चापाकल पर पानी पी रही छात्राओं पर गिरा 50 साल पुराना बरगद, 2 की मौत

Samastipur News: समस्तीपुर में एक स्कूल के चापाकल के पास पानी पीने गईं 3 छात्राओं पर 50 साल पुराना बरगद का पेड़ गिर गया. इस हादसे में 2 छात्राओं की मौत हो गई, जबकि एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByShailendra
Published: Sep 24, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:16 PM IST
समस्तीपुर में चापाकल पर पानी पी रही छात्राओं पर गिरा 50 साल पुराना बरगद, 2 की मौत
Image Credit: स्कूल में पानी पीने गई छात्राओं पर गिरा 50 साल पुराना बरगद (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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