/समस्तीपुर में चापाकल पर पानी पी रही छात्राओं पर गिरा 50 साल पुराना बरगद, 2 की मौत

समस्तीपुर में 24 सितंबर, 2026 दिन गुरुवार को लगातार हो रही बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां विभूतिपुर थाना क्षेत्र के चकबुदुलिया स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में अचानक करीब 50 साल पुराना बरगद का पेड़ गिर गया. पेड़ की चपेट में आने से दो स्कूली छात्राओं की मौत हो गई, जबकि एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. मृत छात्राओं की पहचान अमरजीत ठाकुर की 13 वर्षीय बेटी अनन्या कुमारी और रामकुमार महतो की 14 वर्षीय बेटी सचहानि कुमारी के रूप में हुई है. वहीं, घायल छात्रा की पहचान मो. ताजिम की बेटी गुलनाज खातून के रूप में हुई है. घायल गुलनाज को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया है.