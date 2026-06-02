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समस्तीपुर में दरिंदगी: 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या! पड़ोसी के घर के पीछे बोरे में बंद मिला शव

Samastipur Crime: समस्तीपुर में 8 साल की बच्ची का शव एक बोरे में ठूंसा हुआ मिला. पड़ोसी वीरेंद्र दोपहर में उसे साइकिल देने के बहाने अपने साथ ले गया था. आशंका जताई जा रही है कि बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई है.

Written By  Mantun Kumar Roy|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: Jun 02, 2026, 12:04 PM IST

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समस्तीपुर में दरिंदगी: 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या!
समस्तीपुर में दरिंदगी: 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या!

Samastipur Crime: समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार (1 जून, 2026) एक 8 साल की बच्ची का शव एक बंद बोरे के अंदर मिला. शक है कि बच्ची के साथ पहले बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप एक पड़ोसी वीरेंद्र पर लगा है. परिवार वालों के अनुसार, वीरेंद्र दोपहर में बच्ची को साइकिल देने का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया था, जिसके बाद वह लापता हो गई. इस बीच, घटना की खबर मिलते ही गांव के स्थानीय लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई. भीड़ ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ भी की. हालांकि, आरोपी के परिवार वाले घर में ताला लगाकर वहां से भाग चुके थे. उधर घटना की सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाने की पुलिस के साथ ही सदर डीएसपी 2 और एसपी भी मौके पर पहुंचे.

शव को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और उसी रात उसका पोस्टमॉर्टम किया गया. रेप की पुष्टि केवल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही हो पाएगी. घटना के संबंध में बच्ची की पड़ोस के भाई ने बताया कि दोपहर करीब 1:00 बजे खाना खाने के बाद उसने अपने पड़ोसी वीरेंद्र से साइकिल मांगी. वीरेंद्र उसे साइकिल देने के बहाने अपने साथ ले गया, लेकिन उसके बाद से न तो वह लड़की कहीं दिखी और न ही उसके बारे में कोई खबर मिली और न ही वीरेंद्र का कहीं कोई पता चला. जब देर शाम तक भी उसकी बहन का कोई सुराग नहीं मिला, तो उन्होंने पास की बूढ़ी गंडक नदी के किनारे जैसी जगहों पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. शाम को, उसकी माँ पूछताछ करने वीरेंद्र के घर गई, लेकिन उसके पिता ने कोई जानकारी नहीं दी.

यह भी पढ़ें: पटना में एक और NEET छात्रा की गई जान, हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव

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इसके कुछ ही देर बाद यह देखा गया कि वीरेंद्र के घर पर ताला लगा हुआ है. किसी अनहोनी की आशंका होने पर स्थानीय लोगों ने उस छोटी बच्ची की तलाश शुरू कर दी. जिसके बाद, उसकी बहन का शव वीरेंद्र के घर के पीछे एक बोरे में ठूंसा हुआ मिला.शव मिलने की खबर से जनता में भारी आक्रोश फैल गया. घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने वीरेंद्र के घर पर धावा बोल दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी. हालांकि, कुछ लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश भी की. घटना की सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई.

इसके बाद, फोरेंसिक विभाग की एक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. बच्ची का शव एक प्लास्टिक के बोरे के अंदर बंद मिला था. वहीं, पुलिस ने कहा है कि यह मामला बेहद गंभीर है और इस बात का संदेह है कि हत्या शायद बलात्कार के बाद की गई हो. शव बरामद कर लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. लड़की के साथ बलात्कार हुआ था या नहीं, यह बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी. आरोपी का पूरा परिवार फरार हो गया है, उन्हें पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं.

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