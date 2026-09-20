/सीतामढ़ीः कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फंदे से लटका मिला 9 साल की छात्रा का शव, शनिवार को ही आई थी स्कूल

इसी तरह से गयाजी के इमामगंज थाना क्षेत्र के रानीगंज बाजार में शुक्रवार (18 अगस्त, 2026) को 22 वर्षीय छात्र हर्ष कुमार तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई. पंजाब नेशनल बैंक के सामने स्थित घर के एक कमरे में हर्ष का शव पंखे से गमछे के फंदे के सहारे लटका मिला. मृतक बिंधुआ गांव निवासी मयंक तिवारी का इकलौता बेटा था और व्यवसाय प्रबंधन स्नातक की पढ़ाई कर रहा था. बेटे का शव देखते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. बताया जा रहा है कि हर्ष दो दिन पहले ही बोकारो स्थित अपनी बुआ के घर से रानीगंज लौटा था. घटना के संबंध में मृतक के पिता मयंक तिवारी ने बेटे की मौत को आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.