/सीतामढ़ीः कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फंदे से लटका मिला 9 साल की छात्रा का शव, शनिवार को ही आई थी स्कूल

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सीतामढ़ी में रीगा थाना क्षेत्र के रेवासी गांव स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शनिवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब 9वीं कक्षा की 9 वर्षीय छात्रा का शव विद्यालय की ऊपरी मंजिल पर फंदे से लटका मिला. घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय प्रबंधन और पुलिस में हड़कंप मच गया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस के अनुसार, छात्रा का नामांकन करीब एक महीने पहले ही कराया गया था और वह विद्यालय में रहना नहीं चाहती थी. हालांकि, छात्रा की मौत की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है.
मृतक छात्रा की पहचान मोतिहारी जिले के फेनहरा थाना क्षेत्र के खान पिपरा गांव निवासी रामनंदन शाह की बेटी रजनी कुमारी के रूप में हुई है. सदर एसडीपीओ आशीष आनंद के मुताबिक, पूछताछ में सामने आया है कि करीब 15 दिन पहले छात्रा की छोटी बहन का भी इसी विद्यालय में नामांकन कराया गया था. शनिवार को बुआ-फूफा उसे विद्यालय छोड़कर गए थे और दुर्गा पूजा के दौरान घर भेजने की बात कही थी. इसके कुछ समय बाद छात्रा का शव फंदे से लटका मिला.
इसी तरह से गयाजी के इमामगंज थाना क्षेत्र के रानीगंज बाजार में शुक्रवार (18 अगस्त, 2026) को 22 वर्षीय छात्र हर्ष कुमार तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई. पंजाब नेशनल बैंक के सामने स्थित घर के एक कमरे में हर्ष का शव पंखे से गमछे के फंदे के सहारे लटका मिला. मृतक बिंधुआ गांव निवासी मयंक तिवारी का इकलौता बेटा था और व्यवसाय प्रबंधन स्नातक की पढ़ाई कर रहा था. बेटे का शव देखते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. बताया जा रहा है कि हर्ष दो दिन पहले ही बोकारो स्थित अपनी बुआ के घर से रानीगंज लौटा था. घटना के संबंध में मृतक के पिता मयंक तिवारी ने बेटे की मौत को आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
सीतामढ़ी से त्रिपुरारी शरण और गया से जय प्रकाश की रिपोर्ट