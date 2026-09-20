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सीतामढ़ीः कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फंदे से लटका मिला 9 साल की छात्रा का शव, शनिवार को ही आई थी स्कूल

सीतामढ़ी में रीगा थाना क्षेत्र के रेवासी गांव स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 9 वर्षीय छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया. छात्रा का शव विद्यालय की ऊपरी मंजिल पर फंदे से लटका हुआ मिला. इसी तरह से गयाजी के इमामगंज थाना क्षेत्र के रानीगंज बाजार में शुक्रवार (18 अगस्त, 2026) को 22 वर्षीय छात्र हर्ष कुमार तिवारी का शव भी कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 20, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 07:45 AM IST
सीतामढ़ीः कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फंदे से लटका मिला 9 साल की छात्रा का शव, शनिवार को ही आई थी स्कूल
Image Credit: सीतामढ़ीः कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फंदे से लटका मिला 9 साल की छात्रा का शव (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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