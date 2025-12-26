Advertisement
Samastipur News: बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने गई महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा हंगामा

Samastipur News: समस्तीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. महिला को बच्चादानी के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 26, 2025, 07:41 AM IST

Samastipur News: खबर समस्तीपुर से है, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत होने का मामला सामने आया है. मिली जानकारी के अनुसार, महिला को बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी मौत गई. वही, महिला की मौत से गुस्साएं परिजनों ने विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया. 

ऑपरेशन के दौरान बिगड़ी हालत
पूरा मामला समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के सरोजनी गली स्थित एक निजी अस्पताल की हैं, जहां शाम में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया. मृतका की पहचान भमरूपुर गांव निवासी नीरु देवी के रूप में की गई है. परिजनों के अनुसार, नीरु देवी को बच्चदानी के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. ऑपरेशन के दौरान उसकी हालत अचानक बिगड़ गई.

महिला की मौत से भड़के परिजन
डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी अस्पताल रेफर करने की बात कही, लेकिन इसी बीच उसकी मौत हो गई. महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजन भड़क उठे और अस्पताल परिसर में विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया. मामले की जानकारी मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. इस संबंध में नगर थाना अध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम को अस्पताल भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है और परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय

बेतिया जीएमसीएच में जीविका दीदियों से मारपीट
उधर बीते मंगलवार (23 दिसंबर) को बेतिया जीएमसीएच में जीविका दीदियों से मारपीट करने के मामले में अस्पताल प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की. मामले में चार इंटर्न छात्रों को निलंबित किया गया है. बता दें कि देर शाम जूनियर डॉक्टरों ने जीएमसीएच अस्पताल में संचालित जीविका दीदी रसोई में मारपीट की थी. मामले में जीएमसीएच अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई की है.

बता दें कि इधर हाल के दिनों में जीएमसीएच अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की दबंगई बढ़ गई थी. इस कार्यवाही से मेडिकल छात्रों में हड़कंप मच गया है. सभी चार निलंबित इंटर्न छात्रों जीएमसीएच अस्पताल प्रशासन ने माफीनामा भी लिया है. जीएमसीएच अस्पताल प्रशासन की यह कार्यवाही अनुशासन बनाए रखने के लिए की गई है ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृति न हो सके.

