समस्तीपुर में शराब माफिया पर एक्शन, 37 कार्टून विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, दूसरा फरार

बिहार के समस्तीपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है. इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा मौके से भागने में सफल हो गया.

जानकारी के अनुसार, विभूतिपुर थाना क्षेत्र के नरहन वार्ड-12 में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग अपने घर में अवैध रूप से शराब छिपाकर रखे हुए हैं. इस सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार झा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की योजना बनाई और तुरंत कार्रवाई शुरू की.

जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, वहां मौजूद दोनों युवक घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी उत्तम कुमार चौधरी को पकड़ लिया. हालांकि दूसरा आरोपी विशाल कुमार चौधरी उर्फ चिंटू अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला.

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छापेमारी के दौरान पुलिस को घर के अंदर से भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली. पुलिस ने कुल 37 कार्टून शराब बरामद की, जिसमें करीब 496 बोतलें शामिल थीं. इन बोतलों में लगभग 327 लीटर शराब थी. बरामद शराब में मैजिक मोमेंट्स ऑरेंज फ्लेवर और रॉयल स्टैग जैसे ब्रांड शामिल हैं.

गिरफ्तार आरोपी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस अवैध कारोबार में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. वहीं फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे भी पकड़ लिया जाएगा.

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पुलिस की इस कार्रवाई से साफ है कि अवैध शराब के खिलाफ सख्ती जारी है. अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे कारोबार करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि समाज में कानून व्यवस्था बनी रहे.