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समस्तीपुर में गैस एजेंसी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, छापेमारी में 73 उपभोक्ता कार्ड जब्त, कार्यालय सील

Samastipur Latest News: समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर प्रखंड क्षेत्र के मदुदाबाद स्थित एक निजी गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है. छापेमारी के दौरान 73 उपभोक्ता कार्ड समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और रसीदें जब्त की गईं.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Shailendra
Published: Jun 12, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:54 PM IST
समस्तीपुर में गैस एजेंसी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, छापेमारी में 73 उपभोक्ता कार्ड जब्त, कार्यालय सील
Image Credit: समस्तीपुर में गैस एजेंसी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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