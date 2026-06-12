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Samastipur News: समस्तीपुर जिले में प्रशासन ने 12 जून, 2026 दिन शुक्रवार को एक निजी गैस एजेंसी पर बड़ी कार्रवाई की. इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने गैस एजेंसी को सील कर दिया. मामला जिले के मोहिउद्दीननगर प्रखंड क्षेत्र के मदुदाबाद स्थित निजी गैस एजेंसी का है. यह कार्रवाई प्रशासन ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के आधार पर की है. वहीं, छापेमारी के दौरान 73 उपभोक्ता कार्ड समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और रसीदें जब्त की गईं. शिकायतों के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने और आवश्यक अभिलेखों का समुचित सत्यापन नहीं होने पर एजेंसी के कार्यालय को भी तत्काल सील कर दिया गया.
अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक महीने से उपभोक्ताओं की ओर से एजेंसी के खिलाफ लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं. शिकायतों में समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराना, एजेंसी परिसर में उपभोक्ताओं की लंबी कतार लगवाना, गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करना, निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलना और गोदाम से स्वयं गैस सिलेंडर लेने पहुंचे उपभोक्ताओं से भी डिलीवरी शुल्क वसूलने जैसे गंभीर आरोप शामिल थे.
इन शिकायतों की सत्यता की जांच के लिए प्रशासनिक टीम ने एजेंसी परिसर में व्यापक जांच की. इस दौरान अभिलेखों की पड़ताल की गई और एजेंसी कर्मियों से पूछताछ भी की गई. जांच के दौरान 73 उपभोक्ता कार्ड, कई रसीदें और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए, जिन्हें जब्त कर लिया गया. प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर एजेंसी कार्यालय को सील करने की कार्रवाई की गई.
अनुमंडल कार्यपालक दंडाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं से लगातार मिल रही शिकायतों के आलोक में यह कार्रवाई की गई है. जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और उपभोक्ता कार्ड जब्त किए गए हैं. सभी बिंदुओं की गहन जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
छापेमारी अभियान के दौरान प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अभिषेक कुमार, एएसआई अशोक कुमार सिंह समेत कई प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के गैस उपभोक्ताओं के बीच चर्चा का माहौल है.
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के हितों के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता या कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.