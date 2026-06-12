Samastipur News: समस्तीपुर जिले में प्रशासन ने 12 जून, 2026 दिन शुक्रवार को एक निजी गैस एजेंसी पर बड़ी कार्रवाई की. इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने गैस एजेंसी को सील कर दिया. मामला जिले के मोहिउद्दीननगर प्रखंड क्षेत्र के मदुदाबाद स्थित निजी गैस एजेंसी का है. यह कार्रवाई प्रशासन ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के आधार पर की है. वहीं, छापेमारी के दौरान 73 उपभोक्ता कार्ड समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और रसीदें जब्त की गईं. शिकायतों के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने और आवश्यक अभिलेखों का समुचित सत्यापन नहीं होने पर एजेंसी के कार्यालय को भी तत्काल सील कर दिया गया.