फर्जी शिक्षिका के गिरफ्तार होने के बाद फरार हुई नियोजित शिक्षिका, हाजिरी बनाकर स्कूल से गायब

Samastipur News: समस्तीपुर में फर्जी शिक्षिका की गिरफ्तारी के बाद नियोजित शिक्षिका फरार हो गई. बताया जा रहा है कि शिक्षिका का मोबाइल भी बंद आ रहा है. जानकारी के अनुसार, शिक्षिका हेना प्रवीण हाजिरी बनाकर स्कूल से गायब हो गई.

Last Updated: Dec 17, 2025, 04:02 PM IST

समस्तीपुर में फर्जी शिक्षिका गिरफ्तार
Samastipur/समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर में फर्जी शिक्षिका गिरफ्तार मामले का तार प्राथमिक उर्दू विद्यालय आलमपुर विभूतिपुर से जुड़ रहा है. यहां पर नियोजन इकाई से बहाल हुई शिक्षिका हेना परवीन के जगह पर ही गिरफ्तार फर्जी शिक्षिका पांच दिवसीय प्रशिक्षण देने स्थानीय बीएड कॉलेज पहुंची थी. जब घटना की जानकारी मिली तो विद्यालय में हाजरी बनाकर 16 दिसंबर, 2025 दिन मंगलवार को बिना किसी को प्रभार दिए विद्यालय से हेना प्रवीण फरार हो गई. 

आवासीय प्रशिक्षण में किसी और को भेजा
प्राथमिक विद्यालय उर्दू आलमपुर की प्रभारी शिक्षिका हेना प्रवीण को 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित पांच दिवसीय सेवाकालीन आवासीय प्रशिक्षण में बीएड कॉलेज समस्तीपुर में भाग लेना था. मगर, वह इस आदेश की अवहेलना करते हुए स्वयं नहीं गई और विद्यालय में हाजरी बनाकर जमी रही और रुपये का लालच देकर किसी और को भेज दी. 

अपना मोबाइल स्वीच ऑफ कर लिया
स्कूल में पदस्थापित शिक्षक सुजीत कुमार, सुजीत राय, तौकीर आलम अन्य ने कुछ भी बोलने से बचते हुए जानकारी शेयर किया. उन्होंने बताया कि प्रभारी एचएम स्कूल में 15 दिसंबर, 2025 दिन सोमवार को हाजरी बनाई थी. वहीं, 16 दिसंबर, 2025 दिन मंगलवार को 9 बजकर 30 मिनट पर स्कूल पहुंची और हाजरी बनाकर वापस लौट गयी. इसके बाद अपना मोबाइल स्वीच ऑफ कर लिया.

प्राथमिक उर्दू विद्यालय आलमपुर का मामला
विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत आलमपुर कोदरिया पंचायत के वार्ड संख्या-11 स्थित प्राथमिक उर्दू विद्यालय आलमपुर के प्रभारी एचएम और शिक्षा विभाग के कारनामों की चर्चा खूब हो रही है. बताया जा रहा है कि प्राथमिक उर्दू विद्यालय आलमपुर के प्रभारी एचएम हेना प्रवीण की नियोजन के बाद पुनः योगदान के बीच का अंतराल 11 वर्ष का है. 

11 वर्ष फिर से योगदान
हेना परवीन की बहाली साल 2013 में पंचायत नियोजन इकाई आलमपुर कोदरिया से हुई, लेकिन फिर से योगदान 11 वर्ष बाद देने पर सवालों के घेरे में घिरते गए. तरह-तरह के सवाल उठने लगे थे. बावजूद वह विद्यालय में बनी रही. अब नए कारनामे के बाद वो फिर मोबाइल बंद कर फरार हो गई.

बता दें कि पांच दिवसीय सेवाकालीन आवासीय प्रशिक्षण में बीएड कॉलेज समस्तीपुर में आयोजित किया गया था. इस आवासीय प्रशिक्षण में प्राथमिक विद्यालय उर्दू आलमपुर की प्रभारी शिक्षिका हेना प्रवीण ने अपनी जगह किसी और को भेज दिया था. सेवाकालीन आवासीय प्रशिक्षण 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित हुआ था.

रिपोर्ट: मनटुन कुमार रॉय

