/जमुई के बाद अब समस्तीपुर में दिनदहाड़े लड़की से मनचलों ने की बदसलूकी, 58 सेकंड के वीडियो ने मचाया हड़कंप!

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जमुई की घटना के बाद अब समस्तीपुर जिले से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दावे के अनुसार, यह वायरल वीडियो कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के जगत सिंह बांध के पास का बताया जा रहा है. करीब 58 सेकंड के इस वीडियो में कुछ युवक दिनदहाड़े सड़क पर एक लड़की के साथ कथित तौर पर छेड़खानी, बदसलूकी और गाली-गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में युवकों द्वारा लड़की के साथ अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक हरकतें साफ दिखाई दे रही हैं.
हरकत में आया पुलिस प्रशासन
हालांकि, जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. साथ ही, अभी तक ये भी स्पष्ट हुआ है कि यह वीडियो कब का है. हालांकि, वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है और मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके और दोषियों पर उचित कार्रवाई हो सके.
लड़की से बदसलूकी और छेड़खानी
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में सड़क पर कुछ युवक एक लड़की को घेरते नजर आ रहे हैं. वीडियो में युवक लड़की के साथ कथित तौर पर बदसलूकी और छेड़खानी करते दिखाई दे रहे हैं. इस प्रकार की घटनाएं एक बार फिर समाज में महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल करती है.
आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग
दिनदहाड़े सरेराह ऐसी शर्मनाक हरकतें इस बात को दिखाती है कि असामाजिक तत्वों में कानून का खौफ किस हद तक कम हो चुका है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और लोग आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. जांच से बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा कि वीडियो कब का है. बता दें कि इससे पहले जमुई से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़का और लड़की के साथ अभद्रता की गई. मामले में पुलिस की जांच जारी है.