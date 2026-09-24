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जमुई के बाद अब समस्तीपुर में दिनदहाड़े लड़की से मनचलों ने की बदसलूकी, 58 सेकंड के वीडियो ने मचाया हड़कंप!

समस्तीपुर से एक वायरल वीडियो सामने आया है. सड़क के बीचों-बीच एक युवती के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की गई. कर्पूरी ग्राम पुलिस ने फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 24, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:55 AM IST
जमुई के बाद अब समस्तीपुर में दिनदहाड़े लड़की से मनचलों ने की बदसलूकी, 58 सेकंड के वीडियो ने मचाया हड़कंप!
Image Credit: जमुई के बाद अब समस्तीपुर में दिनदहाड़े लड़की से मनचलों ने की बदसलूकी (जी मीडिया)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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