/जमुई के बाद अब समस्तीपुर में दिनदहाड़े लड़की से मनचलों ने की बदसलूकी, 58 सेकंड के वीडियो ने मचाया हड़कंप!

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

दिनदहाड़े सरेराह ऐसी शर्मनाक हरकतें इस बात को दिखाती है कि असामाजिक तत्वों में कानून का खौफ किस हद तक कम हो चुका है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और लोग आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. जांच से बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा कि वीडियो कब का है. बता दें कि इससे पहले जमुई से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़का और लड़की के साथ अभद्रता की गई. मामले में पुलिस की जांच जारी है.